José Corral: "El dolor por la inundación de 2003 debemos transformarlo en energía hacia el futuro"

Con los hechos presentes en la memoria, pero con el foco puesto en las medidas preventivas tomadas por la ciudad para estar mejor preparada ante el riesgo hídrico, el intendente José Corral encabezó el acto conmemorativo de la inundación de 2003 en la Escuela N° 95 Simón de Iriondo, de Alto Verde.





"Se cumplen 15 años de lo que fue, tal vez, el momento más difícil de la ciudad, por el ingreso del río Salado en esa defensa inconclusa", manifestó José Corral en el inicio de sus palabras ante los directivos, docentes y alumnos y toda la comunidad educativa. "Tenemos que aprender de esa historia y todo ese dolor transformarlo en energía hacia el futuro y por esto elegimos una escuela: porque aquí es donde se gesta el futuro. La ciudad tiene que prepararse mejor a través de sus niños para que comprendan dónde vivimos, cuáles son los riesgos y cómo organizarnos mejor", agregó.





Al recordar aquella inundación que afectó a un tercio de la ciudad, destacó que "Santa Fe tiene una geografía que nos obliga a estar preparados y convivir mejor con el río y las lluvias. Por esto elegimos Alto Verde, porque está del lado del Paraná, que representa el principal desafío". Vale señalar que el distrito costero es una zona de anegamientos, pero en el 2003 no se vio afectada por el agua. En el acto de hoy se reconoció a sus vecinos, que se sumaron al trabajo de cientos de voluntarios que se solidarizaron con las víctimas de aquel desastre. Además, en este sector de la ciudad fue colocada la última «Marca del agua», columnas de cemento que recuerdan la altura que alcanzó el agua en diferentes inundaciones".





Junto al intendente, participaron del acto la secretaria General; María Martín; la secretaria de Educación , Érika Figueroa; la secretaria de Cultura, Patricia Pieragostini y el secretario de Recursos Hídricos, Felipe Franco. También, el diputado nacional Hugo Marcucci; el director de Gestión de Riesgo, Mauro Cosacho, y el director de la escuela anfritriona, Jorge Blanco, entre otras autoridades y funcionarios.









Rol educativo

Al destacar el rol importante que cumplieron las escuelas durante la inundación, "porque fueron el refugio de mucha gente, entre los 400 centros de evacuados, que no estaban organizados y que fueron una respuesta espontánea de la ciudadanía", José Corral señaló: "Hoy los organismos internacionales recomiendan no utilizarlas para esto, porque los niños, aun cuando estén evacuados, tienen que continuar con la educación. Ahora las escuelas ya no son centros de evacuados y por eso hemos firmando convenios con clubes, vecinales y ya están previsto los puntos de encuentro, y la ciudad está mucho mejor preparada".

En ese sentido, valoró el rol que asumen hoy los directivos y docentes preparando a los niños y niñas en temas vinculados a la gestión de riesgo y la resiliencia. "Queríamos reconocer a esta escuela que nos abrió las puertas para trabajar estos temas, que pedimos se incorporen a la currícula de contenidos de la ciudad, porque Santa Fe tiene una situación que hace que siempre tengamos que estar preparados, porque no hay ninguna obra que resuelva el tema para siempre, además, con el cambio climático va haber lluvias más intensas, crecidas de los ríos y sequías".

Cabe señalar que hoy la ciudad cuenta con planes de contingencia, protocolos de actuación ante emergencias y sistemas de alerta temprana. A eso se suma una gran inversión en obras de defensa, de estaciones de bombeo y reservorios, que reciben una constante supervisión para garantizar su funcionamiento.









Reconocimiento

Durante el acto se distinguieron de manera simbólica a diez instituciones educativas que participaron desde el 2009 en la Ruta del Agua, un recorrido educativo por el sistema de drenaje urbano y el complejo ambiental ubicado en la zona noroeste de la ciudad. La propia escuela Simón de Iriondo del distrito costero recibió el reconocimiento, a la que se sumaron los colegios Marcos Sastre, Liceo de Navegación Fluvial, Domingo Cullen, 9 de Julio, Instituto Ramos Mejía, Simón Bolívar (Nelson), Victoriano Montes, Bustos y Roca.





El itinerario se enmarca en las actividades propuestas por los fascículos "Santa Fe, la ciudad y el río" y "Convivir con el río" del Programa de Circuitos Culturales Educativos de la Secretaría de Cultura, trabajados de manera conjunta con la Dirección de Gestión de Riesgos de la Municipalidad. La premisa es que el trabajo en equipo con los establecimientos educativos es garantía para que los santafesinos nunca más pasen por una situación como la de abril de 2003.









Esfuerzo y pasión

Por su parte, el director Jorge Blanco señaló: "La construcción de una escuela es siempre colaborativa, nace de la demanda de una comunidad y después son los docentes quienes la sostienen en las aulas, y los que trabajan principalmente son los chicos. Este reconocimiento es para ellos, que participaron del proyecto. Si aceptamos el desafío de recibirlos y sumarnos a esto era siempre con la mira puesta en ellos, su trabajo y reconocer todo el esfuerzo que hacen todos los días".





Asimismo, valoró la propuesta hecha desde el municipio que incluyó la pintura de un mural en el exterior de la escuela. "Nos pareció brillante que podamos vincularnos a través del arte con el paisaje e intervenir las paredes de la institución de una manera creativa y artística, y sobre todo con la participación animada de los chicos, que es lo que siempre privilegiamos. Ellos se sumaron con mucha pasión y han logrado esta producción que no quieren que termine, porque están muy enganchados". Con el predominio de los colores celeste, del agua, y verde, de la tierra, en el mural se manifiesta la postal ribereña que a diario viven y disfrutan los alumnos de la escuela, situada junto a la defensa del distrito costero.