José Corral: "Por encima de las leyes están los derechos del niño y eso se debe tener en cuenta"

Esta mañana, Cristina Morla y Sergio Gigliotti tuvieron que dejar al niño de tres años que tenían en el marco del programa Familias Solidarias que establece seis meses pero estuvo con ellos dos años, en la secretaría de la Niñez. Esta situación generó voces a favor y otras en contra al sistema y el menor el niño.





Sobre esta situación, el intendente José Corral se refirió al tema y deseo que esta historia tenga un final feliz. Además anticipó que esta tarde a las 18.30 los recibirá en la Municipalidad para acompañarlos en este proceso. "Es un tema que produce mucha angustia porque hay que pensar en los niños y esperamos que tenga un final feliz esta historia", manifestó.





Habló de "temas burocráticos" pero considera que "antes tiene que estar la sensibilidad del vínculo humano que se genera". Más adelante dijo: "Las leyes tienen el sentido de favorecer a los niños y además por encima de toda la legislación están los derechos del niño consagrados institucionalmente en esa convención internacional de defensa de los derechos del niño".





Luego aseguró: "Hay que encontrarle la vuelta para que no solo deje de sufrir (el niño) porque esa desvinculación es un sufrimiento sino, por el contrario, que se le encuentre un hogar y porque no facilitarle a estos padres que no se lo plantearon la posibilidad de adoptarlo".





Buscar una solución

Ante la consulta sobre si este caso también debe tener una resolución como sucedió con la familia Di Terlizzi y Corral dijo: "Entendemos que el Estado y la Justicia tienen que tener sensibilidad, los funcionarios tenemos que estar dispuestos a encontrarle una solución", dijo.





En esta línea, agregó: "Como santafesino, no como intendente porque este es un tema de la Justicia, estuve conversando con Sergio y Cristina y también con Rodolfo Di Terlizzi que tiene una historia parecida y no puedo hacer otra cosa que acompañarlos, incluso hoy los vamos a recibir para brindarles nuestro apoyo".





Antes de finalizar, Corral manifestó: "Ojala que la secretaria de la Niñez flexibilice las cuestiones legales, los requisitos y si no está inscripta esta familia porque no pensaban ser padres adoptantes, tal vez se pueden anotar ahora o no sé porque ellos son los que saben cómo son los procedimientos, pero buscar una solución".





"Tiene que haber una respuesta sobre todo se debe tener en cuenta el vínculo que el niño ya generó y también el deseo actual del pequeño porque aún con tres años puede expresar lo que quiere y todos queremos que esto termine bien, para la familia pero sobre todo para ese menor", finalizó el intendente José Corral.