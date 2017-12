José Corral: "Trabajamos por una ciudad inclusiva y con oportunidades para todos"

Con el objetivo de brindar a los santafesinos oportunidades para insertarse en el mundo laboral, el municipio impulsa a través de las Escuelas de Trabajo una serie de iniciativas. El programa Formación e Intermediación Laboral es uno de ellos y consiste en prácticas en ambientes de trabajo que incluyen procesos de capacitación, formación y orientación para enriquecer destrezas y habilidades.





En este contexto, durante 2017, 62 personas con discapacidad realizaron sus entrenamientos en numerosas instituciones de la ciudad. Se trata de jóvenes santafesinos beneficiarios del programa Promover que participaron de la iniciativa impulsado por el Municipio a través de las Escuelas de Trabajo en articulación con el Área de Discapacidad y con entidades públicas y privadas locales.





El intendente José Corral les entregó los certificados correspondientes a la culminación de sus entrenamientos laborales. Fue en un acto que se concretó en el Hall del Palacio Municipal y contó con la participación de la secretaria de Desarrollo Social, Cecilia Battistutti; y del gerente Regional de Empleo, Javier Fernández.





Además, las autoridades realizaron un reconocimiento a empresas e instituciones santafesinas que brindaron esta oportunidad facilitando que personas con discapacidad realicen entrenamientos laborales. De esta manera, se distinguió a Casino Santa Fe , Eureca SRL, Asociación cooperadora Esc. Valentín Haüy, Secretaría de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional del Litoral, Librería Ferrovía, Rumbos asociación civil, Federación de Cooperadoras Escolares, Asociación Civil Nueva Cultura, Centro de Día Nuestra Señora Del Hogar, Restó Bar 1980 y Distribuidora Arcor.





Ciudad de oportunidades

"Es un momento muy especial", aseguró José Corral y completó: "Estamos reconociendo a 62 santafesinos que se han esforzado para participar y culminar del programa de Formación e Intermediación Laboral que impulsamos desde el Gobierno de la Ciudad a través de las Escuelas de Trabajo, articulando esfuerzos con el Gobierno nacional y entidades públicas y privadas".





"Todos tenemos limitaciones y capacidades", continuó el intendente para luego explicar: "A quienes reconocemos esta tarde han potenciado sus capacidades logrando insertarse de la mejor manera en ambientes laborales. Además, es interesante destacar que esto implica una oportunidad genuina para sumarse de manera formal en el mundo del trabajo. A su vez, esta tarde distinguimos a las empresas e instituciones de la ciudad que se sumaron a la iniciativa brindando una oportunidad para todos estos santafesinos con discapacidad".





Finalmente, el mandatario local concluyó: "Trabajamos cotidianamente por una Ciudad inclusiva y con oportunidades genuinas para todos. Esta iniciativa es un reflejo de ello. Las experiencias que nos han compartido son maravillosas. No solo se genera satisfacción en lo personal por alcanzar metas y superarse día a día, sino que también ayudan a las familias. Son un ejemplo para todos los santafesinos".





En primera persona

"Valoramos y agradecemos mucho el esfuerzo del Gobierno de la Ciudad y la apertura de las entidades santafesinas para brindar oportunidades para personas con discapacidad", aseguró Rosana Bistchin de la Asociación Civil Rumbos. En esta línea, destacó "la importancia de abrir ámbitos laborales y fomentar la participación de todos. Es un lindo desafío para todos, permite crecer y desarrollarse como adultos en un contexto de pares con nuevas responsabilidades y conocimientos".





Pamela Alarcón, del Centro Nuestra Señora del Hogar, aseguró que "fue una experiencia hermosa" y aprovechó para "agradecer a todos por la oportunidad de aprender y conocer tanta gente buena". Gustavo Coffi, de Rumbos, confió que "fue un desafío importante. Cuando me propusieron participar, no sabía nada. Mi terapeuta me animó y lo hice. Me lo propuse y, a pesar de que me costó, lo conseguí a mi manera".





Cabe señalar que, en la actualidad, son 1.252 los jóvenes varones y mujeres que participan en instancias de Intermediación Laboral. En el desglose, se destaca que 1.170 lo hacen en Entrenamientos para el Trabajo, de los cuales 226 lo hacen en empresas, 323 en Cooperativas de Trabajo de Oficio y/o Servicios y 621 en Instituciones Sin Fines de Lucro como ser Vecinales, Fundaciones y Clubes Deportivos. Asimismo 82 jóvenes pudieron acceder a instancia de Programa de Inserción Laboral en diferentes empresas y quedar efectivos en sus puestos de trabajo.