Rápido, así suceden las cosas en la política argentina. Pasaron tres días de las elecciones provinciales y ahora restan solo tres (22 de junio) para el cierre de listas nacionales. Poco tiempo y mucho por hacer y definir para el actual intendente de Santa Fe. Finalizados los comicios, y luego de una extensa campaña electoral, Corral piensa no solo en finalizar su mandato como intendente de la ciudad capital, sino también en dar inicio al proceso de transición con el intendente electo Emilio Jatón. A eso se le suman las negociaciones dentro de Cambiemos respecto al armado de listas de candidatos a diputados nacionales, de la cual podría ser parte o hasta incluso encabezarla.

José Corral obtuvo 345.654 votos en la categoría a gobernador representando a Cambiemos y se posicionó como la tercera fuerza en una elección claramente polarizada por el PJ y el Frente Progresista.

En rueda de prensa, se mostró molestó por las declaraciones de algunos referentes del oficialismo provincial, quienes lo responsabilizaron del retorno del peronismo. "De la derrota del socialismo, que se haga cargo el socialismo. Creo que perdieron por la inseguridad, por los problemas que tiene la provincia, porque no convencieron al electorado de que había que votarlos a ellos y porque ganó otra propuesta", afirmó.

En esa línea, insistió: "Lo único que falta es que nosotros tengamos que sentir vergüenza por nuestra propuesta, todo lo contrario. Estamos orgullosos de haber planteado que nuestra prioridad era el drama de la inseguridad, el segundo tema eran las obras hídricas y la necesidad de bajar impuestos y transparentar la EPE. Conseguimos el apoyo de 345 mil santafesinos, que en un contexto de mucha polarización es un resultado que valoramos mucho".

El ex candidato a gobernador afirmó. "Que cada uno que se haga cargo de sus resultados, no somos los responsables de la mala propuesta, de los malos candidatos y los problemas de gestión del socialismo".

Respecto a la posibilidad de que encabece o forme parte de la lista de candidatos a diputados nacionales, dijo: "No me preocupa ni los cargos, ni cuál es el lugar formal que tenga. Lo que les aseguro es que voy a estar trabajando para que Juntos por el Cambio (Cambiemos) tenga un período más. Confío en que es posible la república, una Argentina integrada al mundo, con una economía sana; con apego a la ley, que no volvamos a la corrupción y los malos gobiernos".

"Quiero trabajar para que gane el gobierno de Cambiemos. Siento que tengo una experiencia que puede ser útil. No importa mucho cuál es el lugar que me toque".

Corral dijo que estará "trabajando en el lugar que me toque" y agregó respecto al armado de listas nacionales: "Estamos conversando con todos los sectores, tratando de que sea una propuesta de consenso. Tengo confianza de que lo vamos a lograr. Es cuestión de estos días".

"¿Podría encabezar la lista o integrarla?", le preguntaron a Corral. "A mi, honestamente, no me preocupa", respondió. "Hay muchos lugares desde los cuales ayudar. Quiero trabajar para que gane el gobierno de Cambiemos. Siento que tengo una experiencia que puede ser útil. No importa mucho cuál es el lugar que me toque".

Ante la repregunta sobre si le gustaría estar en el Congreso, apuntó: "No se si esta es la etapa, si es el momento. Acabo de terminar una elección, tampoco me parece que sea necesario estar de cargo en cargo; pero bueno, si lo considerara el resto sería una cuestión a conversar. Hay otras propuestas de los otros partidos y esperamos tener una lista integrada y con el consenso de todos".

Transición municipal

El mandatario dijo que aun no hay fecha de reunión con Emilio Jatón para empezar a diseñar el camino de la transición. Sin embargo, recordó que tuvo una charla "el mismo domingo" (día de elecciones) en la cual le ofreció encontrarse "cuando él quisiera".

En el marco del proceso de traspaso hacia una nueva gestión fue consultado sobre el personal contratado que tiene actualmente el municipio. "Es de absoluta regularidad" respondió Corral, y agregó: "Estamos siempre dentro de las leyes y de las ordenanzas. El personal municipal tiene su propio régimen jurídico, con sus diferentes alternativas. Hay una situación de normalidad. Por supuesto que el personal política, de gabinete, se va con el intendente, como tiene que ser".

Sobre si el futuro intendente, que asumirá el 10 de diciembre, debiera darle continuidad a algunas de las políticas del actual gobierno, Corral señaló: "Habrá que preguntarle (a Jatón) si van a seguir. Supongo que este tipo de políticas, como la de los jardines, como las mejoras en el espacio público, como una ciudad más preparada para la lluvia, son cosas sobre las cuales hay que pararse para construir lo que viene".

"Hay una infraestructura de muy buena calidad que se apropia el barrio. La verdad que confío en que estas cosas van a seguir. Ojala se mejoren aprovechando esta infraestructura y estos profesionales", describió.

En ese sentidó, destacó: "Lo ha dicho el mismo Emilio Jatón que las cosas que están bien hechas van a continuar. Sentimos que hay muchas cosas que hicimos bien. Seguramente hay muchas cosas que faltan y nosotros también lo sabemos y eso también tiene que ver con el resultado electoral". Y finalizó: "Creo que también el resultado electoral tuvo que ver con la confianza en la propuesta de Emilio Jatón y en una mirada también hacia el futuro. Así que confiamos en que las cosas buenas se mantengan".