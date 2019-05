Con la coordinación del Espacio Surgir (Asociación Civil Pensamientos en Movimiento) empezaron los talleres Juegos para la Paz, donde tanto profesionales de distintas áreas (entre ellos docentes, coordinadores, referentes, psicólogos, terapistas ocupacionales, psicopedagogos) así como interesados en la materia se capacitan en juegos cooperativos.



“Los juegos cooperativos son tipo de juegos donde todos podemos entrar a jugar y sin ser excluidos. Está relacionado con posicionarse en una cultura de paz, que es un paradigma que en Surgir se trabaja mucho. No hay ganadores o perdedores” explicó Pamela Villarraza, especialista en Facilitación Lúdica y capacitadora de los talleres.



La metodología de trabajo hace hincapié en que los asistentes conozcan el rol del jugador pero sin olvidar que está orientada hacia el rol de facilitador.



Al respecto Villaraza destaca que “la cooperación es un espacio donde vamos a llegar a partir de otros juegos. No nos metemos directamente. Hay una estrategia que hay que ir buscando y necesitamos algunos juegos donde las personas puedan tener primero su identidad a través de sus nombres, presencias, palabras. Juegos de conocimiento para diferenciarse y asemejarse y construir vínculos de confianza, para después jugar cooperativamente”



Los juegos cooperativos intentar lidiar con el paradigma cultural que divide a la sociedad en ganadores y perdedores generando exclusión desde muy temprana edad, y entender al juego como un potencial humano y no exclusivo de la niñez.



“Los juegos que hemos participado siempre han sido juegos de competencia donde había excluidos. Las personas no querían jugar porque perdían, no porque no les gustara jugar. Los juegos que hacemos y la manera en que jugamos se asocian a los valores que promovemos y hay que hacerlo con responsabilidad. Te dicen que es importante aprender a competir, pero de eso ya hay mucho en en nuestra cultura. Para una compensación tenemos que instaurar los juegos cooperativos” concluyó Villarraza.



Los juegos cooperativos tienen un lugar en Surgir más que justificado, ya que con ellos se aborda la resolución de conflictos desde el concepto de “provención”, que es uno de los pilares de la metodología del Espacio Surgir, O.N.G Pensamientos en Movimiento.



Los talleres continuarán durante dos jornadas más, desarrollándose en el Espacio Surgir (San Jerónimo 1133). Desde Pensamientos en Movimiento se planea una posible reedición, debido al éxito del mismo.