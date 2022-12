Juntos por el Cambio se consolida y Pullaro prepara planes y equipos

“Estamos cerrando un año en el que tuvimos mucho trabajo, mucho diálogo, con los diferentes partidos políticos y diferentes sectores de la provincia, creemos que eso es muy importante”, expresó Pullaro. “Acá van a ver muchos partidos políticos que vienen a participar de este encuentro y muchos otros sectores. Estamos convencidos de que el año que viene en la provincia va a haber un cambio, la sociedad nos exige que nos juntemos, que hablemos y que dialoguemos, que encontremos planes, programas para resolver los problemas que tiene la sociedad. No están bien las cosas. En materia de seguridad fue el año más violento en la historia de la provincia. Cuando vinieron con el slogan de paz y orden parecía que todo era fácil. En materia de educación, los chicos no fueron a la escuela y está todo por el piso, no tienen más exámenes, no hay repitencia. En materia de salud hace 3 años éramos ejemplo y nos sentíamos orgullosos del sistema de salud pública, hoy es todo conflicto, no hay gas en hospitales, gasas, insumos, los enfermeros reclaman todos los días. Por todo eso tenemos que juntarnos, dialogar mucho y lograr cambiar la provincia de santa fe”, enfatizó el legislador.