"El lunes a las 17.30 aproximadamente me llamó de un teléfono público de la ciudad de Córdoba. Me dijo que estaba ahí, tenía poca plata y un minuto para hablar. Cuando estábamos charlado de cómo buscarlo se cortó, desde ahí no tengo novedades. Ahora, estoy esperando la autorización de la fiscalía para que se haga la difusión a nivel nacional, porque hay un expediente de por medio", indicó la mujer.

santafesino desaparecido córdoba.jpg

"Primero estaba en Deán Funes en una comunidad terapéutica por decisión propia y ese día viajó a Córdoba capital, donde me llamó y desde entonces no sé más nada. El lunes se retiró de la comunidad, me imagino que al mediodía cerca de las 14 por el tiempo que le tomó llegar a la ciudad. Cuando hablé estaba bien, lo que quería eran recursos como para llegar a Santa Fe o a Misiones, porque vive el papá allá, o sea que puede estar en las provincias Santa Fe, Córdoba o Misiones. Anoche (miércoles) un chico me pasó el dato de que lo vio en Juan de Garay y Urquiza, pero no tengo la información concreta, estoy esperando corroborar ese dato, que me llame y después ir a la Policía para revisar las cámaras. No tenía plata, DNI, ni celular", dio a conocer la mamá.

En estos momentos toda la investigación se está llevando a cabo en Córdoba. En Deán Funes se hizo una denuncia, hay un expediente, por lo que la fiscalía de Córdoba se está ocupando. Esther fue a la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe para que se haga la difusión acá y ahora está intentando que se realice a nivel nacional.

Esther, expresó: "Estamos tranquilos, tratando de solucionar esto y viendo todos los recursos necesarios para tener una respuesta inmediata, no se puede hacer otra cosa que ocuparse y rezar, que él dé noticias o aparezca".

santafesino desaparecido córdoba (2).jpg

Según consta en la denuncia, Kevin Alejandro Braga, oriundo de Santa Fe, tiene tez blanca, ojos color miel, cabello castaño oscuro, 1,80 metros de estatura y contextura delgada. Entre sus señas particulares, se menciona la presencia de un tatuaje con una calavera en la espalda, otro pequeño en el torso y otro en el brazo izquierdo con una frase china.

Se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda. Ante cualquier dato por favor contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe (Mendoza 3443, de la ciudad de Santa Fe o Balcarce 1145 de la ciudad de Rosario), al correo electrónico registronstafe@santafe.gov.ar, o a los teléfonos 3425357756 y 0800-5553348.

