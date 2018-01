La Assal prohibió un "aditivo esterilizador de tripas"

El Ministerio de Salud de la provincia, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria ( Assal ), prohibió la elaboración, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición en todo el territorio de la provincia del producto alimenticio "Aditivo Esterilizador de Tripas", elaborado por Distribuidora Cassi, de Luis B. Cassi.





La medida obedece a que el producto no cumple con la legislación alimentaria vigente, es decir, no es un alimento habilitado por el Código Alimentario Argentino. Esto no garantiza la trazabilidad y seguridad del alimento y representa un peligro para la salud de la población.





Al respecto, el secretario de la Assal, Raúl Samitier expresó que "esta agencia verifica que los productos alimenticios cumplan con la legislación alimentaria vigente. Además, comprueba que los rótulos cuenten con toda la información obligatoria, y que la misma sea cierta y correcta, con el fin de brindar herramientas a los consumidores de alimentos".