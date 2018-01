La Assal prohibió una marca de leche entera en polvo

El Ministerio de Salud, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), prohibió la elaboración, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición en todo el territorio de la República Argentina de la leche entera en polvo disolución instantánea marca "Fortaleza".

La medida está contemplada por ser un presunto alimento falsificado conforme lo establecido en el artículo 6 inciso 8 del Código Alimentario Argentino (CAA).



Al respecto, y conforme al artículo mencionado, el secretario de la Assal, Raúl Samitier, expresó que "un producto falsificado es aquel que tenga la apariencia y características generales de un producto legítimo protegido o no por marca registrada y se denomine como éste sin serlo o que no proceda de sus verdaderos fabricantes o zona de producción conocida y/o declarada". Además, agregó que "por lo tanto esto no garantiza la trazabilidad y seguridad del alimento y representa un peligro para la salud de la población".



Finalmente, Samitier concluyó que "esta agencia verifica que los rótulos cuenten con toda la información obligatoria, y que la misma sea cierta y correcta, con el fin de brindar herramientas a los consumidores de alimentos".