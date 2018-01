La donante que no pudo ingresar al Servicio Penitenciario fue recibida por autoridades provinciales

Cuando se enteró que su mamá corría riesgo de vida, Sabrina decidió donarle un riñón. A cinco años de la donación, su madre goza de un excelente estado de salud, pero ese acto de amor incondicional le juega en contra en la búsqueda de un trabajo formal. El miércoles, UNO Santa Fe contó la historia de Sabrina y los inconvenientes que ha tenido desde entonces, a pesar de que los médicos le aseguraron que iba a tener una vida normal, para insertarse en el mercado laboral.



Algunos meses después de la operación, la joven intentó el ingreso al Servicio Penitenciario. Sin embargo, desde la Junta Médica que evaluó su caso, pese a haber superado las instancias previas con altas calificaciones, denegaron su ingreso.





En contacto con UNO Santa Fe, el secretario de Asuntos Penitenciarios, Pablo Cococcioni dijo haberse enterado por los medios de la situación, y del pedido que había realizado Sabrina para reunirse con él. "Yo sinceramente no lo había recibido (al pedido), así que me puse en contacto", expresó.





El funcionario contó que se reunió con ella este viernes en Coronda para escucharla, "más allá de que después pueda tener o no razón en el planteo".





"En primer lugar quise escuchar qué tenía para decir. La invité a traer si tiene certificaciones médicas o estudios. Asimismo pedimos informes a la Junta Médica del Servicio Penitenciario, sobre los criterios utilizados", informó.





En ese sentido, Cococcioni sostuvo que más allá del análisis puntual del caso de Sabrina, hay una situación concreta en el Servicio Penitenciario respecto a normativas que ya han cumplido su ciclo y deben ser revisadas. "Es un conjunto de normas muy vetustas, de ahí que nosotros inclusive proyectamos cambiar, empezando por la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario que es un decreto ley de la dictadura", manifestó y señaló que luego vendrá todo un proceso de revisión de las normativas internas.





Como se trata de un proceso que podría demorar algún tiempo de gestión, el titular de Asuntos Penitenciarios reconoció que en ese lapso pueden darse casos que requieran una atención con mayor urgencia y que no pueden esperar a la gran reforma, como lo es el de la joven corondina.





"Yo no soy médico, y no puedo decir si está bien o mal la exclusión. Entiendo que hay algunos argumentos, pero también entiendo que si el dictamen, de alguna manera se basó en normativas desactualizadas que no se condicen con los criterios médicos actuales y modernos, por supuesto que como Estado tenemos toda la facultad de revisar esa normativa y actualizarla", explicó.





En esa dirección, destacó que la aptitud física es una condición ineludible y es un requisito legal dependiendo de las funciones para las que ingrese. "Este caso es muy complejo también porque se postuló en el ingreso al escalafón Cuerpo General que es para tareas específicas de seguridad. Tal vez, si hubiera sido para un concurso de oficinista, no estaríamos teniendo esta discusión", aseveró.





"La aptitud física después hay que determinarla en el caso concreto y lo que a nosotros nos interesa saber es si los instrumentos, protocolos o reglamentos internos con los que se determina la aptitud física, se condicen o no con los criterios actuales de la ciencia médica", agregó.





Por último, sin querer generar falsas expectativas sobre un posible ingreso de Sabrina al Servicio Penitenciario, Cococcioni comentó que luego de reunirse con la joven, se evaluará con el equipo de trabajo la situación.





"Casos como este nos plantean el interrogante de si mientras sale la gran reforma legal, no se puede ir adelantando trabajo, en el sentido de reformar estas normas que también tienen impacto en la vida de la gente", finalizó.