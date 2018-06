La EPE intimó al municipio por la boleta de la luz y Geese acusó: "No hay voluntad de pago"

UNO en la Radio, por FM 91.5, que la Municipalidad de Santa Fe fue intimada desde la Empresa Provincial de la Energía ( La polémica por el pago de la Cuota de Alumbrado Público que se desató entre la Municipalidad de Santa Fe y la Empresa Provincial de la Energía sumó un nuevo capítulo. Este miércoles la secretaria de Energía de la provincia, Verónica Geese, relató en, por FM 91.5, que la Municipalidad de Santa Fe fue intimada desde la Empresa Provincial de la Energía ( EPE ) por falta de pago de las boletas de la luz del alumbrado público. Esos documentos, que corresponden a abril y mayo y suman un total de 22,6 millones de pesos, vencieron el 21 de junio pasado.





Además adelantó que la EPE colocará 500 medidores para saber cuánto consume el alumbrado de la ciudad y dijo que en la reunión que la empresa mantendrá con autoridades municipales del miércoles 4 de julio, a las 15, se coordinarán los detalles de cómo se colocarán los artefactos de medición. Además, dio detalles de la reunión de la comisión técnica que evaluará cómo se componen las tarifas de energía eléctrica.





"Hay una intimación por carta documento. No sé cuándo la habrán recibido, pero tenían a partir de la recepción 48 horas para efectivizar el pago. Porque eso de que te dejo el cheque acá en ventanilla para que lo vayas a cobrar no es voluntad de pago. Uno cuando quiere pagar, va y paga", sentenció Geese sobre el ofrecimiento del intendente José Corral de que la empresa retire los cheques para cobrar lo que el Ejecutivo municipal considera justo pagar.





Esos documentos de pago son por 9,2 millones de pesos, una cifra notablemente inferior a los montos de las primeras dos boletas que envió la empresa luego de que desde el municipio se hicieron cargo del pago del alumbrado público que antes abonaban los vecinos.





En ese sentido, la funcionaria provincial, insistió: "Pueden demostrar voluntad pero tienen que hacer el pago con un cheque entregado o un depósito en la cuenta corriente de la EPE. Uno cuando le paga algo a alguien va y lo hace, no le dice "vení a buscar la plata" porque no funciona así. De todas formas espero que realmente puedan hacer ese compromiso con la gente, que pague el municipio y no la gente de Santa Fe".





En esta misma línea, al ser consultada por UNO sobre la colocación de medidores de energía en la ciudad, Geese respondió: "En realidad lo que tiene que hacer la Municipalidad es adecuar las instalaciones y preparar las casillas, los lugares físicos donde se colocarán los medidores, eso es lo que corre por cuenta de la Municipalidad. La EPE instala los medidores. Por eso es la reunión técnica de la semana que viene para ver cómo se efectúa ese cronograma. La EPE seguramente hará una propuesta y desde la Municipalidad verán si pueden adecuarse a eso o hacen alguna contrapropuesta. Espero que realmente vengan a la reunión".





Y agregó: "Supongo que les llevará tres meses la colocación. Esperemos que vayan pagando, haciendo frente al compromiso que asumió la intendencia cuando hace unos meses terminó intempestivamente el convenio. Como es la única municipalidad que en este momento está en esta situación esperamos que sea un ejemplo para las demás de cumplimiento, y para la gente en sí también".





UNO preguntó sí hubo otros municipios o comunas de la provincia que hayan expresado rescindir el contrato, y la secretaria describió: "No, hasta ahora no. Están solicitando información y la EPE la está enviando en estos días con respecto a cuánto se factura. Las pequeñas localidades tienen medidores, entonces dependiendo de la situación de cada una la EPE puede mandar la información de los medidores o la estimación a la que llegaron en un acuerdo con los mismos municipios o comunas de acuerdo a la cantidad de luces que tienen, etcétera".





Por último, sobre la comisión para evaluar tarifas de energía eléctrica apuntó: "La idea principal del gobernador es que sirva para transparentar todo el accionar de la EPE y la comisión decidió mostrar cómo se compra la energía, desde el inicio de la cadena", y agregó: Eso es lo que expuso la EPE hoy, además de mostrar cómo está formada la empresa".