La EPE revisó medidor por medidor en busca de conexiones irregulares

En el lugar, Maximiliano Neri, presidente del directorio de la EPE, confirmó a UNO Santa Fe que estos operativos "antifraude" se incrementarán de ahora en más. "Esto viene enmarcado en los planes de gestión que venimos realizando desde la empresa y hemos encontrado una oportunidad interesante para buscar a la gente que no está pagando la energía", dijo. Y consideró que las conexiones irregulares ponen "en riesgo el servicio" que brinda la empresa "y por otro lado también la salud de las personas".

Neri insistió en que se trata de una política integral de la empresa que se replicará en diferentes barrios de la ciudad, como así también en otras localidades provinciales.

Además detalló que los lugares elegidos para los operativos "antifraude" se determinan a partir de denuncias, inteligencia previa e inspecciones de incógnito. "Recibimos denuncias por la página web y el 0800; y con toda esa información que compilamos, más inteligencia previa que hacemos en cuanto a la facturación, la revisamos y vemos cómo por ahí una persona que venía consumiendo deja de consumir o no, y también tenemos cuadrillas que están de incógnito revisando los distintos suministros. Y después venir con los operativos como el de hoy para verificar y labrar las actas correspondientes", explicó.

Sanciones

Respecto a las sanciones que podrían recibir quienes tengan en los medidores de sus domicilios conexiones irregulares, Neri indicó que "depende del tipo de irregularidad que se cometa. Tenemos un cálculo retroactivo de lo que ha consumido la persona y no ha abonado. Pero la faceta que viene son las implicaciones legales que va a tener. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación para que ellos tomen nuestras denuncias y después inicien las acciones legales por el hurto de energía", adelantó.





Ejes de trabajo

La pérdida anual de la empresa por conexiones antirreglamentarias representa entre el 6 y 7% de la energía operada. De ese total, más de la mitad corresponde a personas que están en condiciones de pagar por el servicio, mientras que el resto se trata de hogares de bajos recursos.





En este sentido, el funcionario diferenció los casos de fraude real, de las irregularidades que se dan en zonas de vulnerabilidad y aclaró que para el hurto de energía la empresa tiene dos grandes ejes de trabajo. "Uno (de los ejes), este que estamos buscando ahora, que le llamamos cliente consistente y que puede pagar la factura pero hace un hecho delictivo para evitarlo. Otra cosa son los barrios vulnerables los cuales no tienen la capacidad económica y no existe la infraestructura –señaló Neri–. Ahí tenemos el Plan Abre, un plan que se viene trabajando con la provincia de Santa Fe, y estamos hoy haciendo infraestructura y luego bajando conexiones para que puedan ser clientes normalizados y tengan una tarifa estable que puedan llegar a pagar. No solamente genera un orden público, porque la gente se siente incluida en un sistema de pago que después puede demostrar y aseverar con su domicilio; sino que también resolvemos el problema de seguridad, son muy peligrosas las conexiones ilegales", agregó.





Cabe recordar que para realizar denuncias anónimas de conexiones irregulares o peligrosas, la EPE posee distintos medios habilitados. Entre ellos su página web (www.epe.santafe.gov.ar), la oficina virtual, mail (denuncia@epe.santafe.gov.ar) y el número telefónico 0800 555 0083.