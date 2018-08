La industria santafesina muestra preocupación por decisiones que agravan la crisis

En contacto con UNO Santa Fe, el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Javier Martín se refirió al nuevo aumento de la tasa de interés de referencia definida por las autoridades del Banco Central como medida para frenar la suba del dólar y en ese marco, se mostró preocupado por el agravamiento del difícil momento que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. El industrial fue concreto y expresó que las actuales condiciones "son terribles para la actividad productiva".





"Una tasa de interés del 45% prácticamente ahoga a cualquier empresa que quiera financiar su capital de trabajo. Una inversión se torna imposible en estas condiciones", afirmó.





Para la UISF, en el presente contexto, con una alta inflación, pérdida de poder adquisitivo, reducción de la demanda interna, aumento de costos y devaluación que altera los precios relativos y encarece las importaciones de insumos esenciales, "las expectativas se tornan negativas".





"Realmente estamos preocupados. Hoy, nuestro mercado interno está caído. Casi 10 de 11 ramas industriales están con ventas constantes o decrecientes, sin perspectivas favorables para los próximos cuatro meses. Con lo cual, el segundo semestre de 2018, va a ser muy duro, muy difícil para todo lo que sea actividad productiva", reflejó Martín.





Sin segundo semestre

El presidente de la Unión Industrial manifestó que en los industriales las expectativas de que la situación mejore en el corto o mediano plazo, son cada vez menores porque no se evidencian cambios en el rumbo económico que puedan generar esperanzas para las pymes.





"Las medidas siguen siendo las mismas. Y la tasa de interés sube, en lugar de bajar. Por otro lado, estamos escuchando por todos los medios los planes de ajuste del gobierno nacional que van a repercutir en el consumo, porque son millones que no se van a gastar. Esos son recursos que de alguna manera, directa o indirecta iban a la actividad y que ahora no van a estar y eso va a acentuar la recesión y vamos a estar en un contexto de inflación con recesión. La estanflación es terrible para cualquier actividad económica", advirtió.





Crisis y 5.000 puestos de trabajo menos

La semana pasada, el ministro de Trabajo de la provincia, Julio Genesini, informó que en lo que va del año, hay más empresas con procedimientos preventivos de crisis que durante todo 2017 y que si bien no se da aún una situación de despidos masivos en Santa Fe, sí se están perdiendo empleos "por goteo". Consultado al respecto, Javier Martín le puso cifras al impacto que esto está teniendo en el empleo: más de 5.000 puestos de trabajo menos.





"La industria ha caído en forma significativa y en el empleo industrial se han perdido en los últimos dos años más de 75 mil puestos de trabajo. Solo en la provincia de Santa Fe estamos hablando de 5.300 puestos menos en los últimos dos años. Evidentemente, una empresa hace todo lo posible por no desprenderse de su gente, pero llega una situación donde se hace muy difícil sin actividad, sin ingresos por ventas, sostener la estructura", señaló.





"Es un goteo que lamentablemente es imparable, en tanto no cambien las condiciones económicas. Si no reactivamos el mercado interno, no tenemos prácticamente perspectivas de recuperar actividad. Por supuesto que tenemos que aumentar las exportaciones. A todos nos gustaría realmente, incrementar nuestro nivel de ventas al exterior, pero eso conlleva planes de trabajo a mediano y largo plazo, necesita financiamiento, y de nuevo, queremos exportar, pero tenemos la tasa de interés al 45%. ¿Quién va a invertir en nuevo equipo para exportar, con esas tasas?", agregó.





Una medida necesaria para Cambiemos

En diálogo con UNO en la Radio, el diputado nacional, Lucas Incicco, reconoció que "hay revuelo" en la economía y recordó que el Propio presidente lo reconoció "hace algunas semanas".





"Se reconoció que había errores y desprolijidades internas, pero también con un contexto internacional que no nos había acompañado mucho y que arrancó hace un tiempo con las tasas de los EE. UU. El último sacudón de lo que había pasado en Turquía y que nos encuentra a nosotros con una economía que en nuestro país en las últimas décadas viene siendo muy volátil", resaltó y en esa línea justificó las decisiones tomadas por el equipo económico,





No obstante, preguntado respecto de la crisis de las industrias santafesinas, y el agravamiento de la misma con el aumento de tasas, el legislador reconoció que es muy difícil mantener la actividad con ese nivel de interés y dijo que no es una política que perdurará en el tiempo.





"Tienen que ser políticas circunstanciales para tener de algún modo frenado, o atado el dólar. Sabemos lo que genera cuando el dólar se mueve aunque sea un puntito en nuestro país, pero tiene que ver mucho también con cuestiones de confianza, de ánimo de la gente, en base a las experiencias que hemos tenido durante muchísimos años. Es verdad, lo de las tasas, pero también se da en un contexto donde hay que tener frenado al dólar de algún modo y la autoridad monetaria del país elige ir por esa vía", explicó Incicco.