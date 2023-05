La mirada de la profesora santafesina de filosofía que busca romper con la estigmatización de la disciplina

filosofía docente santafesina (2).jpg

Señaló que a estas preguntas se las hizo el hombre a lo largo de toda la historia de la humanidad. "El tema es poder contextualizarlo en los problemas que hoy nos atraviesan y es los que nos interesa a nivel personal, que se pueda desarrollar filosofía para todos, que permita pensar la realidad. Pensarla para transformarla, para quizás deconstruir ciertos aprendizajes y verdades que asumimos como absolutos, poder replantearlos, y elegirlos quizás con mayor conciencia y conocimiento. Poder construir argumentos sólidos que permitan defender nuestras propias posiciones", agregó.

•LEER MÁS: Desde el martes 2 de mayo las escuelas primarias tendrán una hora más de clases

Pese a que es una materia que vinculada a la antigüedad, puede ser aplicada en la vida cotidiana actual: "A la filosofía la necesitamos para poder interpelar la realidad, poder pensarla desde una perspectiva personal indagando estos filósofos que pueden ser desde la antigüedad hasta hoy. Pero sobre todos filósofos actuales que plantean los problemas que hoy nos aquejan, como la inteligencia artificial que está muy en boga, así también como el estrés, el multitasking".

filosofía docente santafesina (1).jpg Zygmunt Bauman.

Sobre este último punto, Candioti profundizó: "Queremos ser totalmente productivos durante el día para que este sea exitoso o sea algo que pueda valorarse. Porque si me detengo en el ocio, que es lo que propone la filosofía, detenernos en la contemplación, en nuestra propia existencia y el sentido de las cosas, para el contexto actual sería una pérdida de tiempo. Así que ahí hay una necesidad de pensar nuestra situación que ofrece la filosofía y no lo hace ninguna otra".

"Si bien es verdad que la filosofía data desde el siglo VII a. C. y que atravesó grandes sistemas y figuras filosóficas, hasta hoy se sigue estudiando. Porque es anacrónica, atemporal, todas las temáticas que se plantearon siempre fueron propiamente humanas e interpelan a cualquier generación y época. Y me parece que hoy hay otra mirada, grandes filósofos actuales como Byung Chul Han, Slavoj Zizek, Zygmunt Bauman, Gilles Deleuze y Gilles Lipovetsky se leen mucho más porque comprenden la situación existencial del hombre en este contexto, donde se ve arrasado por un tiempo que parece que pasa sobre él como una avalancha. Todos los condimentos del siglo XXI conllevan a un gran estrés, cansancio, agobio que al hombre realmente lo ganan porque desatiende todas sus cuestiones espirituales que son las que hoy están bastante desestimadas", manifestó.

filosofía docente santafesina.jpg Darío Sztajnszrajber

María hace 20 años que se desempeña como profesora de filosofía, trabajó en todos los niveles, y se siente encantada en poder proponerles a los adolescentes preguntas existenciales. "Creo que desde la infancia hasta la adolescencia es donde mayor agite hay de las grandes preguntas y no es un camino dificultoso poder compartir con los adolescentes preguntas que ellos mismos se hacen. Creo que socialmente está estigmatizada la filosofía, como aquello que no sirve para nada, no tiene contacto con lo cotidiano y la realidad de todos los días, y eso es absolutamente un prejuicio que se construyó en base a que puede ser que esta disciplina en algún momento haya quedado cerca de los círculos académicos. Si hoy a la filosofía podemos hacerla propia, empezar a transitar las propias preguntas no ya en tercera persona sino en primera, quién soy, qué quiero, qué sentido tienen las cosas que hago, por qué las hago; todo esto se resignifica enormemente. Y si esto es viable ya hay una transformación que puede darse con el aporte de esta materia", resaltó la docente.

"Apoyo mucho la divulgación. Series como "Merlí" o Darío Sztajnszrajber que trabaja mucho desde el encuentro cotidiano con las preguntas que surgen en la calle con gente que hace filosofía me parece maravilloso. Es muy positivo porque esta disciplina tiene esa gran oferta que es la de poder transitar preguntas que todos nos hacemos, pero en la intimidad, y que poco socializamos", indicó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Talleres de Filosofía (@filosofia.sf)

Sobre la creación de los talleres de filosofía que está dictando, reveló que se dio porque en principio varias personas la contactaron para aprender esta materia, pero sin intención de adentrarse en instituciones o en una carrera en la universidad. Una vez por semana realiza encuentros donde plantean temáticas filosóficas y cuenta con varios grupos heterogéneos que no cuentan con conocimientos previos y tienen distintas profesiones. Los interesados en sumarse a esta propuesta pueden contactarse con María e inscribirse a través de la cuenta de Instagram del espacio de formación (@filosofia.sf).

•LEER MÁS: Pruebas Aprender en Santa Fe: en escuelas privadas los "resultados satisfactorios" superaron un 20% los de la escuela pública