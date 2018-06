La Municipalidad impugnará las facturas de la luz y solo pagará lo que calcularon sus equipos

La Municipalidad de Santa Fe decidió impugnar las facturas de abril y mayo cursadas por la Empresa Provincial de la Energía (EPE) por el costo del alumbrado público que consume la ciudad capital y que sumadas ascendían a un cifra superior a los 22 millones de pesos.





El viernes, durante un encuentro con concejales, el intendente José Corral había anticipado: "Vamos a pagar, pero lo que corresponde. Hay un estudio de la Universidad Tecnológica hasta el 2009, les mostramos a los concejales la actualización con todas las obras que hizo el municipio, una por una, contando foco por foco las que se agregaron y descontando, por supuesto, el ahorro que significan las lámparas led. En 2009 no teníamos ninguna y hoy tenemos 5.000, principalmente en las avenidas, que son las que más consumen", argumentó.





Según Corral, eso significó un ahorro que se traduciría en un consumo de unos 2.600.000 kilovatios mensuales, mientras que la EPE plantea que el alumbrado público de Santa Fe demanda más de cuatro millones de kilovatios. "Esa a todas luces es una cuenta equivocada y nosotros no la vamos a pagar", dijo Corral, quien aseguró que cuidará el presupuesto municipal.





Embed #SantaFe Lifschitz dijo que la EPE no cambiará su forma de facturar el alumbrado al municipio ► https://t.co/riIVtMaFID pic.twitter.com/MqeDIAs64Y — Uno Santa Fe (@unosantafe) 9 de junio de 2018





En ese sentido, el mandatario informó que puso a disposición de la empresa de energía un pago por 9,2 millones de pesos (en dos cheques), que –de acuerdo a los informes de las áreas técnicas de la Municipalidad–, corresponde abonar por el período desde que se rescindió el convenio por el cual se cobraba a los vecinos la Cuota de Alumbrado Público, es decir, desde el 24 de abril.

Por la rescisión del convenio con la EPE, se eliminó de la factura la Cuota de Alumbrado Público, por lo que la reducción en las boletas llega "hasta un 15%", detallaron autoridades locales.







"Le pedimos a la EPE que transparente sus números y también mostrar de dónde sacan la factura que nos han emitido", precisó Corral y agregó: "Los funcionarios de la EPE tienen que entender que la empresa es de todos los santafesinos, por lo tanto todos estamos obligados a mostrar esa información". En ese punto, le pidió "a la EPE que haga lo mismo: que muestre con transparencia cuáles son sus cálculos. Y no es novedad, lo venimos haciendo hace ya mucho tiempo. Son seis las notas que ingresamos solicitando información desde 2012 a esta parte y nunca tuvimos respuesta. El Concejo tuvo la misma suerte. Los funcionarios de la EPE no comprenden que la empresa es propiedad de todos los santafesinos, no de sus funcionarios".





Asimismo, el intendente de la ciudad detalló que la factura emitida "tiene una cantidad de consumos que son injustificados", e incluso –aseguró– que abarca un tiempo que no corresponde. "Porque allí se detalla a todo el mes de abril y el convenio se firmó el 24, o sea que hay una cantidad de días de consumo que ya fueron pagados por los vecinos".





Finalmente, recordó que "el pasado miércoles le solicitamos una reunión al gobernador por este tema y esperamos que se concrete. Seguimos apostando al diálogo y nos encontramos a disposición, para poder encontrar soluciones de conjunto, sobre la base del intercambio de las áreas técnicas y la información contrastada".