La oscura historia del músico santafesino que les transmitió HIV a por lo menos tres mujeres

El trasfondo del caso radica cuando una de las víctimas decide realizarse un estudio de rutina. El diagnóstico de HIV arrojó como resultado positivo, con un estado de avance importante en la enfermedad.

La mujer le advirtió a la pareja anterior, quien también se hizo estudios que arrojaron el resultado positivo de HIV. Cuando esta última mujer se comunicó con sus anteriores parejas, ninguna estaba infectada.

En la investigación se dio con el certificado médico que da cuenta de que el imputado era portador de la enfermedad.

UNO dialogó con Martín Risso Patrón, abogado de las dos víctimas entre las que se interpone el juicio con el denunciado, quien al respecto y sobre la audiencia imputativa resaltó: "En la audiencia el muchacho se autoincrimina, reconoce la responsabilidad, da gracias primero a los guardias que lo están cuidando, segundo a los parientes que habían ido a ver la audiencia, y en tercer lugar le agradece al fiscal porque dice que está representando a dos personas que él quiso mucho. Es totalmente extraño que alguien reaccione de esa manera".

Embed JUDICIALES | El músico que contagió con VIH a dos exparejas sabía de su enfermedad https://t.co/DsASK1QVUl — UNO Santa Fe (@unosantafe) April 30, 2023

Narrando sobre la conducta del imputado, Risso Patrón menciona que "es un hecho bastante atípico, el muchacho decidió no atenderse y proseguir con una vida sin ningún tipo de resguardo hacia las demás personas. Pero además, por lo que cuenta una de las víctimas, se sacaba a propósito el preservativo con clara intención de contagiar (SIC). Incluso dice una de ellas: «Yo tuve miedo de haber quedado embarazada en su momento, tuve problemas alimenticios, me manipulaba, me maltrataba. Ella pensó que podía estar embarazada debido a la actitud que tenía este muchacho con ella"".

A propósito de esto, Risso Patrón sostuvo: "De alguna manera él reconoce la responsabilidad de que las contagió (SIC), admitió que sabía que estaba infectado y que había negado esa parte de su vida a esa enfermedad. De todas maneras eso no lo exime en ninguna responsabilidad y no tuvo más remedio que aceptarla, apelando quizás a que le bajen la condena por no obstaculizar la investigación, cosa que está en duda".

tribunales.jpg

"Las víctimas siempre dicen que tomó esa iniciativa de victimizarse de alguna manera por cualquier cosa. Hay elementos que no ayudan para nada en la investigación puesto que no se han encontrado ni su computadora, ni su tablet en el allanamiento, que según dicen las víctimas vivía todo el tiempo con eso. Servirían como elementos probatorios que no están, no contamos con eso, pero evidentemente en la casa estaban", continuó el abogado.

El caso se centra en estas dos víctimas y otra mujer más con la que hay certeza que fue contagiada, pero no se dará su identidad ni datos desde la representación de las demás víctimas. Consultado por la posible pena que le cabería al imputado, la misma es "de 3 a 15 años" según la defensa. "Estamos esperando que aparezcan nuevas personas porque la banda viajaba por todos lados; para Ecuador, para Paraguay, tenía por todos lados relaciones", continuó el abogado.

Se decidió hacer público el caso y el nombre del músico para advertir a otras potenciales parejas sexuales del imputado. Hasta el momento se conocen al menos dos casos más, aunque una de las víctimas reconoció que tenía varios perfiles falsos en redes sociales.