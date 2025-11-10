La Policía incautó 44 armas y secuestró 259 vehículos en octubre en el departamento La Capital

Es producto de más de 80 procedimientos semanales y un centenar de controles de la Policía en todo el departamento La Capital para autos y motos.

La Policía de la Unidad Regional I -Departamento La Capital - secuestró más de 250 vehículos (entre motos y autos) y 44 armas de fuego en distintos procedimientos llevados a cabo durante octubre. Los operativos, tanto diurnos como nocturnos, se desplegaron en múltiples zonas del departamento, y sus resultados fueron relevados por la Secretaría de Análisis y Gestión de la Información.

“ Cada semana se analizan los resultados de la operatividad policial en calle: la cantidad de identificaciones, secuestros de armas, vehículos, motos y detenidos; pero también los casos de heridos, los delitos predatorios y el tiempo de respuesta ante una llamada al 911 ”, explicaron desde la Secretaría. “Esto nos permite ajustar el patrullaje, cambiar modalidades y mantenernos alerta ante cualquier cambio de tendencia”, señala el informe oficial.

En total, los agentes secuestraron 202 motovehículos por infracciones al Decreto 460/22, 57 automóviles y 44 armas de fuego. Estos resultados refuerzan la política de saturación y control que impulsa el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia. Las acciones se complementan con los operativos que diariamente ejecuta la Policía de Investigaciones (PDI) en distintos allanamientos, en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación.

Seguridad pública

“Uno de los cambios de paradigma de esta gestión es entender la seguridad pública no sólo desde lo que ocurre en las calles, sino también desde lo que pasa dentro de las cárceles. El trabajo conjunto entre la Policía y el Servicio Penitenciario agrega un plus de efectividad. Sabemos que falta mucho, pero trabajamos con objetivos claros: que quienes trabajan puedan andar tranquilos, que los delincuentes estén presos y que quien delinque, lo pague” se informó desde el Ministerio de Justicia y Seguridad.

El trabajo articulado entre las distintas divisiones de la UR I permitió sostener un promedio semanal de más de 80 procedimientos exitosos, consolidando el plan de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

La presencia policial en las calles, el control penitenciario, las investigaciones criminales activas y la coordinación con las fiscalías regionales y los gobiernos locales conforman una estrategia integral para reforzar la seguridad en todo el departamento La Capital.