La provincia analizó la situación laboral de la empresa Ferrovías de Laguna Paiva

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini, junto al secretario provincial de Áreas Metropolitanas, Leonardo Simoniello, participaron este martes de un encuentro para interiorizarse de la situación productiva y laboral de la empresa Ferrovías (grupo Emepa) de Laguna Paiva, dedicada a la reparación de vagones de la línea Belgrano Cargas.





En 2019 finaliza la concesión que la firma tiene con el gobierno nacional y, por tal motivo, los funcionarios de la provincia junto a autoridades locales y personal superior de la empresa, iniciaron una agenda de trabajo conjunto con vistas a las gestiones que deben encarase con el objetivo de garantizar la continuidad de los puestos laborales de 187 trabajadores.





Luego de la reunión, que se realizó en el predio de la firma en la ciudad de Laguna Paiva, Genesini comentó: "Nos reunimos con el intendente de la ciudad, Rodrigo Fernández, concejales y referentes de la empresa para despejar dudas. Por eso vamos a iniciar algunas gestiones para que este tema sea asumido por las áreas de Transporte y Producción del gobierno nacional, con quien se tiene el contrato de concesión por la explotación de esta actividad".





"Esta empresa es estratégica, sabemos de la importancia que tiene para los trabajadores pero también para Laguna Paiva y la provincia de Santa Fe . Por eso vinimos a transmitir nuestro compromiso de hacer todo el esfuerzo para buscar alternativas y garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y el funcionamiento", agregó el ministro.





Asimismo, recordó que "en la provincia de Santa Fe, permanentemente atendemos a las empresas que tienen complicaciones y defendemos uno a uno los puestos de trabajo. En este momento en que hay dificultades en la creación de empleo, ya que el propio gobierno nacional ha advertido sobre un escenario recesivo que no se sabe hasta cuándo puede durar, la responsabilidad de los que tenemos obligaciones políticas y sociales es defender los puestos de trabajo".





Por su parte, Simoniello destacó que "no podemos volver a cometer los mismos errores en la actividad ferroviaria, tan importante para el desarrollo de la Nación y en este caso, para esta localidad", y agregó que "no hay otro taller en la ruta del Belgrano Cargas como el de Laguna Paiva. No hay justificación para que decaiga esta actividad. El gobierno nacional debe entender que el trabajo es un capital y hay que defenderlo. No podemos perder la capacidad laboral porque después los problemas son peores" finalizó.





Luego de la reunión, Genesini y Simoniello reiteraron el compromiso del gobierno de la provincia a los delegados de los trabajadores de la empresa: "Estamos a su disposición. Todo lo que está a nuestro alcance lo vamos a hacer y toda nuestra capacidad de gestión la vamos a poner en juego en estas instancias".