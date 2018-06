La provincia estudia propuestas para mejorar el transporte en el sur de Santo Tomé

El director de Transporte de Pasajeros de la Provincia, Sergio Ludueña, recorrió la zona sur de la ciudad de Santo Tomé para conversar con los vecinos propuestas para mejorar el servicio de colectivos en ese sector.





En la oportunidad, Ludueña se comprometió a dialogar con las autoridades de la empresa Continental TPA S.A. al respecto. Entre los principales puntos a destacar se encuentran la frecuencia de la Línea C Roja, la posibilidad de que la Línea C Negra Fonavi tome pasajeros en calle Richieri, en el tramo comprendido por avenida Luján e Hipólito Yrigoyen, y la falta de una línea de colectivos que llegue al nuevo edificio de la Escuela Nº 614.





Además, se abordó la necesidad de pensar a futuro una mayor penetración del transporte de pasajeros en la zona sur de la ciudad para llegar a la comisaría, al centro de salud y al jardín de infantes, que se encuentran ubicados en la zona de Adelina Centro.





Acompañó a Ludueña en la recorrida, la concejala Gabriela Solano, quien sostuvo que "los vecinos de la zona de Adelina Centro nos manifiestan que cuando toman la C Roja a primera hora, se encuentran con que a la altura de Mariano Candioti y Alberdi ya no paran más porque el colectivo está repleto, y el horario de salida de la siguiente unidad es una hora después. Con respecto a la C Negra Fonavi, cuya punta de línea es Hipólito Irigoyen y Richieri, hay un tramo que el colectivo realiza por calle Richieri desde avenida Luján para llegar hasta esta parada y sin embargo no levanta pasajeros, por lo que los vecinos del sector deben caminar 15 o más cuadras para tomar el colectivo. Si bien la empresa nos dice que es por falta de seguro, entendemos que es un problema que puede solucionarse para acercar el servicio a los usuarios".