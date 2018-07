La provincia de Santa Fe tiene la mayor tasa de no denuncias en delitos del país

Frente a las distintas balaceras que se produjeron en la ciudad de Rosario ante domicilios de referentes del Poder Judicial asociados a las causas de la banda narco Los Monos y a hechos de violencia contra ciudadanos en comisarías de la ciudad de Rosario, el diputado de Cambiemos presentó datos desagregados de la última Encuesta de Victimización del Ministerio de Seguridad de la Nación.





Como conclusiones más relevantes, la provincia de Santa Fe tiene la mayor tasa de no denuncia en delitos contra el hogar con un 49,3 por ciento en comparación a provincia de Buenos Aires, Córdoba y del promedio total de Argentina. Es decir que, ante un delito de esta naturaleza, casi la mitad de los santafesinos prefieren no hacer la denuncia pertinente ante las autoridades. Y lo más alarmante que esta proporción supera los valores de las provincias de Buenos Aires y Córdoba y el promedio nacional.





En el año 2017 el Institución Nacional de Estadística y Censos (INDEC) realizó su primer encuesta sobre “inseguridad” (Cronista, 2017), lo que denomina técnicamente como Encuesta Nacional de Victimización (ENV). Es una iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Nación con el objetivo de generar información técnica sobre la situación de la seguridad pública en Argentina. Se ejecutó en los meses de marzo, abril y mayo del año respecto en 24 distritos del País para tener información representativa de Argentina en su totalidad.

A través de la revisión de la información disponible de la encuesta respectiva, se realizó un análisis comparativo entre principalmente Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y el promedio País, para entender en qué situación se encuentra nuestra Provincia en relación a las demás con un tamaño demográfico similar y en relación al promedio de Argentina.





Cuadro.jpg



Como puede observarse en la Tabla 1, Santa Fe tiene la mayor tasa de no denuncia en delitos contra el hogar en comparación a Provincia de Buenos Aires, Córdoba y del total País. Ahora bien, en lo que respecta a no denuncias de delitos contra la persona, se encuentra por encima del promedio nacional y de Córdoba; Buenos Aires está arriba de Santa Fe, pero por 0,3%.





En relación a lo que sucede con los delitos por hurto de autopartes. Santa Fe tiene una tasa de no denuncia de robo o hurto de vehículo o autopartes de 40,8 por ciento, que está por encima de Córdoba, Buenos Aires y el promedio nacional. Por otro lado, un 55 por ciento de los ciudadanos santafesinos cree estar insatisfecho por las denuncias realizadas ante un delito contra la persona. Este valor está por encima de Buenos Aires, Ciudad Autónoma, Córdoba y el promedio nacional.





Es decir, que la provincia no solamente cuenta con una proporción a veces mayoritaria en cantidad de delitos no denunciados, sino que quienes realizan las denuncias se encuentran insatisfechos. En este sentido, cuando se les consulta sobre por qué están insatisfechos, hablando de los delitos que van contra el hogar, un 63,2 por ciento cree que las autoridades "no se interesaron o no hicieron lo suficiente" y un 67,6 por ciento cree lo mismo para los delitos contra las personas.





El diputado provincial aseguró que "estos valores evidencian claramente una situación de negligencia por parte de las fuerzas de seguridad; la policía no se interesa ni hace lo suficiente ante los hechos de inseguridad". Asimismo concluyó que "tales fuerzas tienen una dependencia política negligente y es el gobierno provincial".





Datos de la Encuesta de Victimización (Ministerio de Seguridad, 2017)





- Santa Fe tiene la mayor tasa de no denuncia en delitos contra el hogar con un 49,3% en comparación a provincia de Buenos Aires, Córdoba y del promedio total de Argentina.





- Santa Fe tiene una tasa de no denuncia de robo o hurto de vehículo o autopartes de 40,8%, que está por encima de Córdoba, Buenos Aires y el promedio nacional.





- Un 55% de los ciudadanos santafesinos cree estar insatisfecho por las denuncias realizadas ante un delito contra la persona.





- Cuando se les consulta a los argentinos en general sobre por qué están insatisfechos, hablando de los delitos que van contra el hogar, un 63,2% cree que las autoridades "no se interesaron o no hicieron lo suficiente" y un 67,6% cree lo mismo para los delitos contra las personas.

El diputado provincial de Cambiemos, Germán Mastrocola, presentó un informe con datos sobre las tasas de delitos no denunciados en la provincia de Santa Fe y los niveles de insatisfacción frente a las denuncias realizadas. El dato más relevante es que un 55 por ciento de los santafesinos cree estar insatisfecho por las denuncias realizadas y más del 60 por ciento asegura que ello ocurre porque las autoridades asociadas "no se interesaron ni hicieron lo suficiente". Los datos son del Ministerio de Seguridad de la Nación.