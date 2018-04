La Red Nido de barrio San Lorenzo propone actividades para toda la comunidad

Promover el desarrollo autónomo y mejorar la convivencia en el barrio son dos de los objetivos a los que apuntan las distintas actividades educativas, deportivas y culturales, destinadas especialmente a niños, adolescentes, jóvenes y mujeres a partir de la Red Nido. En este marco, la secretaria de Desarrollo Social, Cecilia Battistutti, junto a la subsecretaria de Acción Social, Rocío Giménez, visitaron este jueves por la mañana la sede de la Escuela de Trabajo de barrio San Lorenzo, ubicada en Entre Ríos 4080.





"De la misma manera que lo hicimos hace unos días en Barranquitas, hoy venimos a visitar el Nido de San Lorenzo que inauguramos hace un mes, y donde hay propuestas de actividades culturales, deportivas, de formación laboral, de acompañamiento educativo para toda la comunidad", destacó Cecilia Battistutti, luego de conversar con las jóvenes, madres y hasta abuelas del barrio que participan del Taller de Costura.





En ese sentido, valoró cómo a partir de estas propuestas quienes se suman "se animan a encontrarse en este espacio y aprender un oficio que quizás pueda facilitar y mejorar en el futuro sus ingresos económicos. Pero también, es un lugar de encuentro y donde pueden compartir lo que les pasa, encontrarse con otra persona que puede estar pasando por la misma situación, recibir una voz de aliento y alguien que le tienda una mano. Esto es lo que buscamos en estos espacios: encontrarnos", sostuvo la funcionaria.





Abordaje integral

Cecilia Battistutti destacó la apertura a la comunidad de las diversas propuestas que, de manera integral y con un acompañamiento personalizado, se ofrecen en las Escuelas de Trabajo. "Lo que antes proponíamos exclusivamente para los jóvenes, lo estamos extendiendo a estas poblaciones que creemos son hoy pueden encontrarse expuestas a riesgos o un mayor grado de vulnerabilidad, como son los niños, los adolescentes, los jóvenes y las mujeres", agregó.





Asimismo, valoró el esfuerzo de los equipos de trabajo para articular con los diferentes niveles del Estado, "cuando detectamos una problemática o una necesidad que nos plantea alguien que se acerca al Nido, si la respuesta tiene que ver con el sistema de salud, vamos al Centro de Salud y nos reunimos con gente de provincia; o si es laboral, accedemos a las herramientas que ofrece el Ministerio de Trabajo de la Nación y así con cada caso y situación específica".





En este punto destacó que más allá de las dificultades que plantea la articulación, "sabemos que es la mejor manera de dar respuestas que sean sustentables, a partir de brindar herramientas que puedan mejorar la empleabilidad, terminar la escuela, o la promoción de derechos".





Nido San Lorenzo

La Red Nido de la Escuela de Trabajo de barrio San Lorenzo la integran además el anexo de la Capilla San José Obrero, ubicado en Roque Sáenz Peña 1135, y el Solar Varadero, en calle Las Tacuaritas S/Nº. En los tres lugares se desarrollan actividades que van desde apoyo educativo, cursos de informática, costura, boxeo, o el taller de Empoderamiento para mujeres, por citar algunas.





"Pueden acercarse en cualquier momento a averiguar la oferta e inscribirse. Hay cursos de formación que tiene una fecha de inscripción y que por lo general tienen una duración de tres meses. Pero en lo que tiene que ver con las terminalidades educativas, de acompañamiento y apoyo escolar para niños y adolescentes; las actividades culturales como telas y percusión; o las deportivas como boxeo, gimnasia y yoga, son de acceso libre y gratuito y, por lo tanto, solo se tienen que acercar para conocer los horarios y ver cuándo empezar", contó Cecilia Battistutti.





"Está bueno aprender"

Fernanda es una de las jóvenes que está dando sus primeros pasos en la costura. "Llegué a partir de una amiga, que me contó de la Escuela de Trabajo y de los distintos cursos que se estaban por abrir. Vine un día, vi las cosas hermosas que había hechas y entonces me decidí, me anoté y me enganché. Empezamos a hacer un bolso, ya terminamos un portacosméticos y una cartuchera, y ahora estamos aprendiendo la técnica del bies, para hacer los bordes", contó la joven.





Además, valoró la posibilidad que le brinda el espacio Nido de "conocer gente de distintos barrios. Yo soy de Centenario, así que como me queda cerca me vengo en bicicleta. Pero además, está bueno como salida laboral, porque uno en la casa puede hacer arreglos de costura. Y como dice la frase, «el saber no ocupa espacio», y siempre está bueno aprender de todo un poco".





Actividades

Cabe señalar que el edificio Nido de la Escuela de Trabajo de barrio San Lorenzo, ubicado en Entre Ríos 4080, está abierto de lunes a viernes de 9 a 18. En esa sede se puede acceder a la información sobre las actividades que se realizan en cada uno de los espacios. Entre las propuestas se encuentran el Curso de Refrigeración y Aire Acondicionado (nivel básico), martes y jueves de 16 a 18; el Club de Empleo, martes y jueves de 15 a 18; el Curso de Introducción al Trabajo (CIT), lunes, miércoles y viernes de 15 a 18, y el Curso de Informática (herramientas de Office), miércoles y jueves de 14 a 16.





También se desarrollan el Taller de Costura, lunes y jueves de 9 a 12; Apoyo educativo para jóvenes y adultos, lunes de 10 a 15 y miércoles de 12 a 15; Apoyo educativo para niños y niñas, martes a viernes de 9 a 13; Juegoteca, jueves y viernes de 13 a 18, Tela para adolescentes y jóvenes, martes y jueves de 10.30 a 11.30, y lunes y miércoles 16 a 17; Taller de Lectura para niños y niñas, martes de 10 a 11; y el Taller de Empoderamiento para mujeres, los viernes de 9 a 10.30.





Asimismo, se puede acceder al Programa de Empleo Independiente (PEI), Aerolocal para adolescentes y jóvenes; Ajedrez para niños y niñas; Boxeo para adolescentes y jóvenes; Baile para mujeres; Plástica para niños y niñas; Toco y me quedo para jóvenes; Hip-Hop/Rap para adolescentes; Ciclo de talleres saludables; Curso de Gasista matriculado, Circo para niños y niñas; y Taller de Guitarra, entre otros.