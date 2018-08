La respuesta de Enargás por el Gasoducto de la Costa está demorada en casi dos meses

Con la expectativa de lograr definiciones respecto de qué empresa se hará cargo del servicio de gas en Colastiné y Rincón, una vez construido el Gasoducto de la Costa que irá paralelo a la ruta provincial 1, el 10 de mayo pasado, con una participación ciudadana récord para la región, se celebró en la UTN Regional Santa Fe una Audiencia Pública convocada por Enargás.





En la ocasión, Litoral Gas y Enerfé manifestaron su intención de brindar el servicio. No obstante, es preciso aclarar que, Litoral Gas solamente expresó su voluntad de hacerlo, cuando desde el gobierno provincial se manifestó la decisión de aportar los $300 millones que costará el tendido de cañerías que correrán en paralelo a la ruta 1, y que debían comenzar junto con la segunda etapa de la transformación de ese camino en una avenida con colectoras, ciclovía y sus desagües correspondientes que ya está en marcha.





La dilación en la respuesta de Enargás, no solamente genera ansiedad en los vecinos que quieren comenzar a ver avances concretos en un gasoducto que modificará la calidad de vida de los habitantes de la costa, sino también ocasiona las consecuentes demoras.





Según pudo averiguar UNO Santa Fe, la semana pasada autoridades de Enargás, se hicieron presentes en Litoral Gas para peritar cuestiones técnicas respecto del proyecto del Gasoducto. En ese sentido, también se conoció que esta semana llegará una notificación solicitando más información a Enerfe.





Mientras tanto, según la resolución del ente nacional, la respuesta debía llegar en un plazo no mayor a 30 días hábiles (que se cumplieron el 25 de junio) desde la Audiencia que se celebró el 10 de mayo. Es decir, hace ya más de 90 días.





En diálogo con UNO Santa Fe, el presidente de Enerfe, Mauricio Colombo, manifestó que "hay plazos que ya están excedidos, y más allá de las cuestiones de trabajo por en nuestra empresa, también están los vecinos que están inquietos queriendo saber qué va a pasar".





"Ya se ve el movimiento sobre la ruta 1, ya empiezan las obras viales, las desagües, hay movimiento de tierra y de suelos, se están armando los obradores y del gas no tenemos noticias. Entendemos la preocupación del vecino que es la misma que la nuestra. Todo está avanzando y no podemos dar este paso para poder licitar el inicio de esta obra", resaltó el directivo.





Las obras en la ruta ya comenzaron

Previo a la audiencia, Enerfé y también Vialidad Provincial manifestaron la intención de aprovechar el comienzo de la obra de colectoras y desagües en ruta 1 para en ese mismo acto, también avanzar con el gasoducto. Sin embargo, la demora en la respuesta del Enargás obliga a buscar opciones que minimicen los costos.





"Se están analizando posibilidades para tratar de minimizar esos impactos y no demorar las demás obras. Estamos buscando algunas alternativas para hacer más eficiente el uso de los recursos y de los tiempos a la hora de hacer coincidir las dos obras", explicó Colombo.





En esa dirección, intentando minimizar al máximo los efectos de la demora, se está avanzando en la solicitud de permisos de paso, estudios previos en la zona de puentes y ruta nacional 168. "Ya estamos avanzando con todo lo que tiene que ver con el estudio de impacto ambiental para poder presentarlo también, así que en este tiempo adelantamos todo lo que podemos aguardando la respuesta del Ente", finalizó el titular de Enerfé.





Desde Rincón también

La preocupación por la demora, no solamente llega desde la empresa estatal de energía, también distintos actores políticos se han manifestado al respecto estos días. En contacto con UNO Santa Fe, el intendente de San José del Rincón, Silvio González, dijo que el retraso en la respuesta se vive "con mucha preocupación", ya que "es una obra reclamada y sumamente necesaria en la ciudad y toda la zona de la costa".





"Creo que hemos cumplido de alguna manera con todos los reclamos formales. Asistimos de manera masiva, junto con los vecinos y diferentes organizaciones a la audiencia, como establece la ley y lamentablemente hoy, el ente que debería haberse expedido, no lo ha hecho", enfatizó.





En ese contexto, González contó que la semana pasada, la concejala Carmen Cornaglia, perteneciente a su mismo espacio político, viajó a Buenos Aires para buscar respuestas que no le fueron dadas.





"Pidió una audiencia en el ente y la verdad que fue atendida de una manera casi informal, por un funcionario de tercera o cuarta línea, que le dio una explicación técnica y no le dio demasiadas precisiones acerca de cuándo se estará realmente expidiendo. Hizo mención a algunas cuestiones de índole técnica que estarían requiriendo a la empresa provincial, pero seguimos navegando en la incertidumbre", relató González y agregó: "La obra de la ruta 1 ya empezó, lo cual esta una de nuestras preocupaciones, porque paralelo a las colectoras transcurre gran parte del gasoducto, así que lo estamos viviendo con mucha preocupación y pensando en que los términos legales están vencidos o qué acciones seguir en los próximos días".





Concejales de Santa Fe también

Al igual que Cornaglia, el concejal Leandro González viajó a Capital Federal en representación del interbloque de concejales del Frente Progresista que conforma junto a Emilio Jatón, Marcelo Ponce, Laura Mondino, Franco Ponce de León y Sergio Basile, para solicitar una audiencia con el presidente del Ente Nacional Regulador del Gas.





"Son muchos los vecinos que están esperando este servicio, que definitivamente va a mejorar su calidad de vida. Necesitan una respuesta urgente, para que de una vez se pueda poner en marcha esta obra. Los testimonios de los vecinos en la audiencia pública fueron contundentes, no entendemos la demora", planteó el concejal.





"Por la demora de Enargas, y las travas de Litoral Gas, se empezó el resto de la obra (bicisendas y colectoras) pero no el gas. Hay voluntad política y presupuesto asignado por el gobierno provincial en tiempos que la nación recorta, y es importante para los santafesinos que el servicio pueda ser administrado por la provincia y no por una empresa privada que no invierte un peso en la obra", afirmó el edil santafesino.



El Defensor del Pueblo también

A comienzos de agosto, el Defensor del Pueblo, Raúl Lamberto también se expidió respecto de la demorada definición, y solicitó públicamente una rápida respuesta del organismo regulador del gas.





"Se observa que se encuentran largamente vencidos los plazos consagrados en el reglamento de audiencias públicas aprobado por Enargás", resaltó.