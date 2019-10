Las 9 preguntas para hacerte antes de comprar algo nuevo

Paula Magorno, especialista en moda, participa de manera semanal en el programa UNO en la Radio que podés escuchar de lunes a viernes de 16 a 18 por FM Sol 91.5. En esta oportunidad brindó ciertos consejos para saber si realmente es necesario renovar el placard.

¿Sos de los que lo hacen por impulso sin pensar?¿Tu placard está lleno de ropa que no usás? Si formás parte de ese equipo, te dejo algunas preguntas que podrías hacerte antes de llegar al momento de la compra:

Cuando veas ese producto que te está llamando la atención, pensá si combina con las prendas que ya tenés en tu placard...la idea es que, aunque sea, te armes 2 o 3 conjuntos mentales. Cuantas más combinaciones te imagines, mejor.

Imaginate en qué situaciones lucirías eso que querés comprar: Te sirve para el trabajo? ¿La usarías para salidas con amigos? como dije anteriormente, cuantas más ocasiones, mejor!

¿La podés usar por varias temporadas?: Si es una prenda de verano, pensá si te servirá para el próximo verano o si es una tendencia pasajera y la vas a dejar de usar; así también con el resto de las temporadas.

Pregunta crucial e importante: ¿Es una prenda de mi estilo? saber reconocer esto va a ayudarnos mucho, porque puede ser el típico caso de los que quedan guardados en el fondo del armario, porque cuando quisiste usarla, no te sentías cómodo.

En tu placard, ¿Hay prendas parecidas?: Esto te puede servir para dos cosas: en primer lugar, puede ser que tengas algo parecido y no lo uses, o bien, que realmente sea muy parecido y aunque lo uses, no valga la pena comprar otro.

¿Qué es lo que te atrae? ¿El precio o el producto?:Está buenísimo conseguir algo a buen precio, pero si no lo vas a usar, va a ser un gasto en vano. Muchas veces vemos algo en oferta y lo compramos sin pensar, y luego termina en el placard por meses y meses.

Una pregunta que parece obvia, pero no lo es: ¿Puedo pagarlo realmente? A veces no nos damos cuenta y acumulamos cuotas en tarjetas de crédito a montones, ó nos olvidamos de que tenemos otras prioridades. Te doy un tip: hoy en día mediante el celular podés ver tus cuentas, chequealas antes de llegar a la caja registradora o de dar ese “enter”.

Fidelidad a una marca: cuando estés mirando la vidriera o la web de esa marca que tanto te gusta y elijas algún producto, preguntate ¿Lo compraría si fuera de otra marca? A veces, con tal de seguir la tendencia que lanzan las diferentes firmas, nos olvidamos de qué es realmente lo que necesitamos.

Por último, otra pregunta que te podés hacer es: El producto que estoy eligiendo, ¿Me hará gastar luego de pagarlo? Para darte un ejemplo, a veces compramos camisas ó vestidos que necesitan un retoque de costura. En el caso que lo compres igual ,asegurate de hacerle ese detalle apenas puedas, para poder usarlo y evitar que quede en tu casa esperando ese retoque.