Las comidillas de la gira de Santa Fe por el sudeste asiático

La disparidad de las provincias Un punto que resultó llamativo en la composición de la comitiva que viajó a Tailandia y Vietnam, compuesta por representantes de tres provincias argentinas, fue la cantidad de integrantes de cada una. Entre los empresarios, la representación fue muy parecida, unos diez por distrito. Pero la diferencia estuvo entre quienes acompañaron a cada gobernador. Mientras el de Santa Fe viajó solo con tres funcionarios del gobierno, Entre Ríos y Córdoba sumaron al primer mandatario desde el vicegobernador a varios ministros. También se agregaron a la comitiva personal de protocolo y asistencia, tarea para la que también viajó un número generoso de personal que depende del Consejo Federal de Inversiones. A nivel provincias, los entrerrianos encabezaron el ranking de los más viajeros.

Empezaron a llegar propuestas de técnicos Enterados de que uno de los temas de asistencia que solicitaron las autoridades de Vietnam fue el fútbol, ya comenzaron llegar a la Gobernación de Santa Fe propuestas de técnicos y preparadores físicos. Es que el primer ministro del país asiático se entusiasmó con la idea de que la Región Centro se encargue de enviarle referentes deportivos para progresar en sus expectativas a nivel de selección. Y se lo dijo al gobernador Miguel Lifschitz en el encuentro que tuvieron en el Palacio Presidencial. Ahora quedará en manos de las autoridades santafesinas ver cómo canalizan un proyecto que incluya a los numerosos referentes que tiene la zona. Ideas no faltarán. tailandia5.jpg

Los diarios asiáticos hablaron de Santa Fe Sorprendió a los miembros de la comitiva santafesina que acompaña al gobernador, la repercusión que los diarios de Vietnam le dieron a las reuniones institucionales que se concretaron en dos ciudades de esa nación asiática. En uno de los diarios en papel locales, de formato tabloide y escrito en inglés, la noticia apareció en la segunda página y destaca las referencias que hubo en la reunión al fútbol. En otro, de un tamaño sábana más ancho que los conocidos y escrito en vietnamita, apareció una foto del encuentro con el primer ministro en su tapa y un título que nombra a Argentina. La curiosidad de la primera publicación es que con el nombre del gobernador de Santa Fe no se hicieron mucho drama y lo escribieron como suena: "Lischiz".

Los Palmeras hasta en Tailandia



El fanatismo de algunos integrantes de la delegación que viajó en una misión comercial al sudeste asiático trasciende todos los límites. Primero festejaron a la distancia que el grupo de cumbia santafesina hubiera ganado el premio Carlos Gardel. Cada vez que pueden no dejan de tomarse fotografías con la camiseta negra que se confeccionó con motivo de la presentación con la orquesta sinfónica en el Obelisco. Lo hicieron en Tailandia y en Hanoi, incluso dentro del Templo de la Literatura que recorrieron. Pero el último día en Bangkok consiguieron una conquista que podría empezar a replicarse como costumbre en otros lugares del mundo. Le pidieron al DJ, que musicalizaba una cena muy exclusiva, que sonara un tema del grupo. Y fue así que gente de diferentes lugares del mundo que tomaba algo en una de las terrazas más lujosas y de mejor vista de esa ciudad asiática pudo escuchar el contagioso ritmo de la cumbia santafesina.





Una cena en un restaurante gaucho



No es que la comida vietnamita no guste. Todo lo contrario, los santafesinos que viajaron en la misión comercial al sudeste asiático se regocijaron con los plato típicos locales. Pero una noche surgió la posibilidad de visitar un restaurante bien argentino, que se llama "El Gaucho", en el centro de Hanoi. Es de dueños israelíes y trae la carne de Nueva Zelanda. Igual no tiene demasiado claro la diferencia entre bife y chorizo, pero por lo visto es un éxito en la región. También tendría que mejorar la música, que es cantada en español, pero no precisamente de autores argentinos. Una pequeña confusión musical.

Los Palmeras hicieron bailar en Tailandia, cuál fue la provincia que tuvo más miembros, cómo se las arreglaron los diarios en Vietnam para escribir Lifschitz, y cómo avanzará la propuesta para que técnicos y entrenadores de Santa Fe ayuden a mejorar la performance de la selección vietnamita. Estos y otros son algunos detalles que quedaron de la comitiva de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos por el sudeste asiático.