Las comisiones por el cobro con débito se trasladarían a los precios

Desde este mes rige la obligación de aceptar el uso de medios electrónicos como formas de pago a comercios, empresas, profesionales y monotributistas que vendan al consumidor final. De esta forma, las categorías más bajas de monotributistas (A, B, C, D y E), y todos los negocios, incluso los kioscos, deben aceptar pagos con tarjeta de débito desde los $10 en adelante. Según la determinación de Afip, solamente quedan exentos los locales cuya actividad se realice en localidades con menos de mil habitantes.





En diálogo con UNO Santa Fe, el presidente del Centro Comercial de Santa Fe, Daniel Bustamante, sostuvo que la noticia no tomó por sorpresa al comercio porque el cronograma de implementación de la medida "fue bastante explícito". Reconoció igualmente, que en un primer momento el sistema generó mayor resistencia en los comercios más chicos por los costos de su implementación, aunque luego de negociaciones con los bancos se consiguió un periodo de gracia de dos años hasta que se empiece a cobrar por el servicio.

"Nos fuimos adaptando todos a los vencimientos de cada categoría. Con esto se pretende cerrar el círculo y que toda la economía esté en blanco".

Asimismo, se quejó de las comisiones que cobran las entidades bancarias cada vez que se tramita el pago de una compra a través del débito y manifestó que "son las más caras de la región".

"Es un costo nuevo que se le agrega al comercio, pero lo cierto es que para el consumidor es una ventaja y seguramente esta operatoria con tarjeta de débito que hoy no es tan alta, va a ir creciendo", reflejó.

¿Sobreprecios por el débito?

Las comisiones que deben pagar los comercios por la utilización de los sistemas de pago con débito oscilan entre 4 y 5% si se usa el mpost (para celulares) y 1% con el posnet. Consultado sobre si, finalmente, los negocios trasladarán ese costo extra al precio de venta, Bustamante dijo: "Sin dudas va a ser trasladado a los precios. Lamentablemente va a ser así y los que siguen haciendo un buen negocio son los bancos".

A nivel provincial

Adrián Schuck, presidente de la Federación de Centros Comerciales de la provincia, manifestó que hace tiempo, la entidad que preside planteó problemas de conectividad en algunas regiones de Santa Fe para poder implementar el cobro con débito. Sin embargo, señaló que con "el método de pago a través de los celulares mpost el tema se ha solucionado bastante".





"La realidad es que hay que cumplir la normativa, y los comercios se tendrán que adaptar", afirmó.

Relevamiento

De acuerdo a un relevamiento realizado por Fececo, en su mayoría los grandes comercios y los medianos ya tienen implementado el sistema. No obstante, Schuck advirtió que con "los comercios chicos no es así", y que en la actualidad, "hay más de un 50% que hoy no están teniendo posnet o no lo están utilizando".





En ese sentido, instó a que haya paciencia de las autoridades en cuanto a la aplicación de multas y sanciones, ya que lo que atenta contra la implementación del cobro con débito "es la gran presión tributaria que hay y los costos que tiene el cobro con tarjeta y el posnet"

"El sistema mpost no tiene costo de mantenimiento, pero tiene un costo muy elevado que oscila entre 4 y 5% en una venta con tarjeta de débito. En el caso del posnet está en el 1% que también estimo que es un gran negocio porque si bien retiene el importe al cliente, no se acredita inmediatamente al comerciante", explicó.

Schuck se quejó de que el dinero se le debita automáticamente al cliente, pero no se acredita de la misma forma al comercio, y en la mayoría de los casos el trámite demora entre 48 y 72 horas hábiles.

"A veces una operación del viernes a la tarde es acreditada recién al comercio el miércoles siguiente. Estamos hablando de muchos de días en los que está esa plata dando vueltas y un negocio financiero de las entidades bancarias", reflejó.