Las imágenes de las elecciones legislativa en la ciudad de Santa Fe

Este domingo, se desarrollan los comicios legislativos para renovar parte del Congreso nacional. En Santa Fe, se dirimen nueve diputados. La recorrida de UNO Santa Fe

26 de octubre 2025 · 12:01hs
En las elecciones legislativas nacionales hace su debut la Boleta Única de Papel en todos los distintos electorales del país

En las elecciones legislativas nacionales hace su debut la Boleta Única de Papel en todos los distintos electorales del país
En las elecciones legislativas nacionales de este domingo, los electores en el territorio nacionales deben votar para definir sus representantes en el Congreso Nacional. En el caso de Santa Fe, se elegirán nueve diputados nacionales.

Paso a paso: cómo consultar el padrón electoral 2025

La consulta del padrón electoral es unificada para todo el país, ya sea que busques "dónde voto provincia de Buenos Aires", "dónde voto San Luis" o "padrón electoral Santa Fe 2025". El único sitio oficial habilitado por la CNE es padron.gob.ar.

Para saber dónde votás este 26 de octubre, seguí estos pasos:

• Ingresá al sitio web oficial: www.padron.gob.ar.

• Completá el formulario con tu número de DNI (sin puntos).

• Seleccioná tu género (según figura en tu DNI).

• Elegí tu "Distrito" (la provincia donde votás).

• Escribí el código captcha (verificador de seguridad) que aparece en la imagen.

• Hacé clic en el botón "Consultar".

Inmediatamente, el sistema te informará el nombre y la dirección del establecimiento donde votás, el número de mesa y tu número de orden. Se recomienda tomar nota o hacer una captura de pantalla de esta información.

