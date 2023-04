Le robaron el auto en la puerta de su casa: "Me levanté a mirarlo y no estaba más"

Le robaron el auto en la puerta de su casa: "Me levanté esta mañana a mirarlo y no estaba más"

La inseguridad se hizo presente temprano en barrio San José. A un hombre le robaron su auto en la madrugada, el cual había dejado como todos los días en la puerta de su casa, ubicada en Alberti 3307. Cuando Ezequiel comentó el hecho con el móvil de UNO 106.3, reveló que la policía aún no había llegado y ya había pasado casi una hora desde que llamó.

"Me levanté esta mañana a mirar el auto como todos los días para revisarlo por las dudas y no lo encontré, no estaba más en la puerta de mi casa", contó el vecino que siempre deja su vehículo en la puerta de su casa.