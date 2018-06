Licitan hoy un sistema de control de tránsito inteligente para la autopista Santa Fe–Rosario

El gobierno provincial, a través de Vial Santa Fe –fideicomiso público que administra la autopista– abrirá a las 10, en el Ministerio de Infraestructura y Transporte (sede Rosario) las ofertas correspondientes a la licitación del Sistema de Control de Transito Inteligente (ITS) para la autopista Brigadier López. La obra, que cuenta con un presupuesto oficial de 180 millones de pesos, permitirá monitorear la traza en tiempo real durante las 24 horas del día, fortaleciendo así la seguridad vial.





En ese sentido, el equipamiento ITS permitirá que los operadores de la autopista cuenten con una herramienta para el mayor conocimiento del estado de circulación para la atención de eventos. Dicha iniciativa, brindará a su vez mayor seguridad para los usuarios.





El acto estará encabezado por el ministro de Infraestructura y Transporte, José León Garibay, quien estará acompañado por el administrador de Vialidad, Pablo Seghezzo, y el gerente de Vial Santa Fe, Luis Peresutti.

Tecnología de punta para mayor seguridad vial





El sistema ITS propone siete aspectos de importancia para desarrollar eficazmente la gestión de seguridad vial en la Autopista Rosario-Santa Fe:





Estación de toma de datos por radar (ETDR).

Paneles de Mensajería Variable (PMV).

Estaciones de Pesaje Dinámico (EPD)

Estación Meteorológica Automáticas (EMA).

Monitoreo por video.

Sistema de Gestión y Control Integrado de Tránsito.

Nodos de Servicio de Red.





Por su parte, las ETDR son equipos basados en tecnología radar para medir velocidad y flujo de vehículos en cada carril mientras que los paneles de mensajería variable tienen la misión de advertir, regular, informar y guiar a los usuarios sobre las condiciones variables o circunstanciales tales como tráfico, meteorología, obras, medidas de seguridad, entre otras.





Asimismo, el pesaje dinámico, facilita la tarea de preselección de las balanzas físicas. Además, las estaciones meteorológicas, contemplan sensores de niebla en diferentes puntos de las Autopistas y de la zona de influencia del centro de control.

Los datos registrados por éstos serán enviados al centro de control de forma tal de poder obtener en tiempo real las condiciones climáticas de la Autopistas y de la zona de influencia en las secciones de monitoreo.





A esto, se suma el monitoreo por video cuyas señales emitidas por cada cámara serán enviadas al centro de control. Vale destacar, que la clave de dicho sistema es la efectiva visualización de la mayor parte de la traza con el fin de desarrollar acciones de seguridad vial con rapidez.





Por último, el control integrado de tránsito procesará la información que se registra en todos los equipos electrónicos (PMV, EMA, EPD, ETD, etc.) distribuidos sobre la Autopista, y los nodos de servicios comunicaran todos los EQUIPOS DE ITS (EMA, PMV, ETDR, etc.) con el Sistema de Gestión Integral de Tránsito.