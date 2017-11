Lifschitz: "A fin de mes tendré una definición sobre el nuevo equipo que me va a acompañar"

Por otro lado, consultado respecto de las modificaciones que ya se produjeron en el gabinete a nivel nacional –ayer se confirmó que Luis Miguel Etchevehere, será el nuevo ministro de Agroindustria, reemplazando de ese modo a Ricardo Buryaile; y que Adolfo Rubinstein será el reemplazante de Jorge Lemus en el Ministerio de Salud–, Lifschitz dijo: "Nos sorprendieron los cambios, sobre todo de Buryaile con quien teníamos un buen diálogo, que era un hombre que conocía muy bien las economías regionales, ya que provenía de Formosa y de uno de los sectores agropecuarios más representativos. Lamentamos su partida".





En esa línea, remarcó saber que la participación de Lemus "era muy cuestionada" y detalló entender que la llegada de Etchevehere implicará un cambio. "Es un hombre también del sector, pero que representa más a la Sociedad Rural de Buenos Aires, con otra mirada sobre los problemas agropecuarios".





En diálogo con LT9, el gobernador Miguel Lifschitz se refirió a los cambios que habrá en su gabinete de ministros de cara a los resultados en las últimas elecciones –por un lado el ministro de Salud Miguel González irá al Senado a reemplazar a Emilio Jatón; y por el otro, Luis Contigiani , hoy ministro de la Producción, fue elegido diputado– y aseguró: "Me gusta compartir y escuchar visiones, por tanto durante el mes de noviembre vamos a ir avanzando en las alternativas a analizar y sobre fin de mes tendré una definición del nuevo equipo que me va a acompañar, donde habrá cambios, pero lo fundamental es que las prioridades, orientaciones y estilo de trabajo, no se van a modificar en absoluto".