Lifschitz afirmó que "el gobierno nacional tiró medidas como con una ametralladora"

El gobernador Miguel Lifschitz habló esta mañana sobre el pedido que hizo el presidente Macri para que las provincias bajen los tributos por ingresos brutos y sellos y también sobre las reformas tributaria y laboral que comenzarán a debatirse la semana próxima.





"El gobierno tiró medidas como con una ametralladora. Ahora hay que ver los impactos de cada una de esas medidas", graficó el gobernador.





Al ser consultado sobre el pedido formulado por Macri para que las provincias bajen los impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos, el gobernador de Santa Fe respondió: "No todas las provincias están en las mismas condiciones. Santa Fe, si se compara con las provincias grandes, está en una situación mucho más favorable desde el punto de vista de las cargas tributarias".





Según Lifschitz, Santa Fe "no tiene impuesto de Ingresos Brutos sobre el sector agropecuario ni tampoco sobre el industrial, salvo para aquellos que facturan 150 millones de pesos por año, es decir las empresas grandes. Tenemos un régimen de exenciones muy importante que no tienen otras provincias, por el cual tienen un margen donde pueden disminuir algunas alícuotas. Santa Fe no puede porque ya lo hizo hace muchísimos años", afirmó el mandatario santafesino.





En declaraciones al programa "Zysman 830", el titular del Poder Ejecutivo provincial sostuvo que Santa Fe "no tiene demasiado margen para seguir bajando Ingresos Brutos, salvo que en el debate que vamos a iniciar el jueves que viene haya alguna propuesta para mejorar los recursos de coparticipación de las provincial".





"En tal caso podríamos analizar si se pueden disminuir algunos impactos tributarios provinciales. Sino es prácticamente inviable. No sólo para Santa Fe sino para la mayoría de las provincias. Sí vamos a eliminar en la ley tributaria que vamos a enviar que es una carga muy importante para muchas empresas que operan en Santa Fe, pero que no tienen sede en la provincia a las cuales sí les estábamos aplicando una alícuota diferencial importante", sostuvo Lifschitz.





Al ser consultado sobre si las reformas laborales y tributarias que pretende implementar la administración Macri van en sentido correcto, Lifschitz respondió: "Tenemos reparos. Hay distintas situaciones. Son una cantidad muy importante de temas que se tiraron arriba de la mesa de golpe. No tuvimos tiempo de analizarlos en profundidad y medir los impactos que esas medidas tienen. Hay algunas medidas tributarias con las que podríamos estar de acuerdo como el impuesto a las inversiones financieras. Pero junto a esos aparecen impuestos a las economías regionales que son preocupantes para Santa Fe, como los precios que se han bajado para el alconafta. Hay que mirar con atención este paquete de medidas y ver exactamente los impactos".





Fuente: La Capital