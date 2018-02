El gobernador de Sante Fe, Miguel Lifschitz , afirmó que una reforma constitucional es "el tema pendiente" de su mandato y admitió que le "gustaría" ser reelecto en el cargo, posibilidad que la Carta Magna provincial prohíbe.





En una entrevista al diario El Cronista el mandatario señaló que, "quizás, el tema pendiente sea la reforma constitucional", un objetivo que calificó como un desafío para estos dos años de mandato.





Si bien aclaró que no impulsa modificaciones a la Carta Magna provincial "por la reelección en sí misma", ya que "sería absurdo plantear una reforma sólo por ese tema", admitió que esa posibilidad le gustaría.





"En lo personal, sí me gustaría. Pero tampoco avanzaría demasiado si no advirtiera un fuerte consenso político. No quemaría las naves para tratar de lograr ese objetivo. Si se diera la circunstancia y hubiera un consenso político amplio, obviamente que en lo personal a mí me gustaría", afirmó.





El mandatario santafesino aseveró que "hay una cantidad de temas en los que la Constitución de Santa Fe quedó anticuada", entre los que enumeró "medio ambiente, derecho del consumidor, Consejo de la Magistratura, participación ciudadana, elección de jueces, audiencias públicas".





La Reforma Constitucional en la provincia es un planteo de Lifschitz desde hace tiempo. De hecho, ya en diciembre de 2016 había lanzado una plataforma digital para recabar opiniones sobre una eventual modificación (www.basesparalareforma.digital).