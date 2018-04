Lifschitz confirmó que se abonará el aumento por decreto a todos los trabajadores

En la mañana del miércoles, el gobernador Miguel Lifschitz encabezó una conferencia de prensa, junto a los ministros que participaron de las negociaciones paritarias, en la que al comenzar hizo un repaso de lo dialogado en los distintos encuentros con los gremios y contó "cuáles son los pasos que se darán de aquí en adelante".





A continuación, el mandatario realizó un análisis del escenario de las paritarias en las distintas provincias. "El contexto nacional nos marcó que casi nadie superaba el 15%, que es la pauta fijada por el gobierno nacional, tanto en el sector privado como en el público, y muchas provincias terminaron finalmente arreglando por esos montos en cuotas y en general en tres tramos", relató.





"En el sector privado la mayoría de los acuerdos que se han celebrado han estado por debajo del 15%. Este es un poco el escenario general. Nosotros desde el principio nos diferenciamos. Primero porque defendemos las negociaciones colectivas de trabajo. En segundo lugar, porque dijimos que no habría ni piso ni techo", afirmó.





Sobre la propuesta





Lifschitz dejó en claro también, como ya lo había anticipado, que la realizada es "la propuesta final" del gobierno, ya que representa "el máximo esfuerzo que la provincia podía hacer" y que así se dialogó previamente con los dirigentes gremiales.





"Contó con un visto bueno de los dirigentes que estaban sentados a la mesa el martes de la semana anterior. Evidentemente, después hubo algunos cambios de opinión en el camino que llevaron a que algunas organizaciones gremiales aprobaran la propuesta y hubiera otras que la rechazaran. Incluso, en algunos lugares como Santa Fe, ni siquiera se dio la opción a los afiliados al gremio de votar una cláusula o una posición de aprobación de la propuesta oficial", manifestó en clara referencia a lo ocurrido en la capital provincial con Amsafé.





En ese sentido, dijo que la provincia no se puede aislar del contexto país y que los dirigentes gremiales sabían que lo ofertado era la última posibilidad.





"No podemos dejar de ver lo que ocurre afuera del ámbito del sector público, qué es lo que pasa con el sector privado, con los desocupados, con los trabajadores precarios. Cuál es el escenario social en el que estamos inmersos y no podemos dejar de mirar, porque Santa Fe no es una isla, qué es lo que ocurre en el resto de la provincias", indicó y agregó: "Aún así, nuestra propuesta sigue siendo la mejor. La propuesta de Santa Fe sigue siendo la mejor de la Argentina".





Aumento por decreto





Considerando la aprobación de la propuesta de incremento salarial por parte de UPCN, el gobernador sostuvo que al ser el gremio que representa a la administración central de manera mayoritaria, el gobierno está obligado a "reconocer a partir de ahora el incremento tal como fue propuesto para todo lo que es la administración central de la provincia".





"Tenemos la obligación de poner en práctica el acuerdo paritario. De manera automática, como ocurre normalmente esto se extiende también a la policía", aclaró.





En particular, respecto del sector docente, dijo que también recibirán el incremento y será por decreto, al igual que los trabajadores de los hospitales provinciales.



"Entonces, hemos tomado la decisión de mantener abierta la paritaria, vamos a mantener el diálogo, pero vamos a tomar la decisión de que los docentes también cobren el incremento en la misma forma que lo van a hacer el resto de los trabajadores públicos. Lo hacemos por decreto porque es la única manera que tiene el gobernador de disponer los fondos para poder aplicarlos al pago de los incrementos salariales", aseveró.







Sin embargo, aclaró que la medida "de ninguna manera representa cerrar la paritaria, ni es un gesto autoritario, simplemente una decisión política frente al escenario planteado donde ha habido un sector que aprobó la propuesta y otros que no lo han hecho".





Por último, el mandatario también dedicó un párrafo a responder a algunos dirigentes gremiales que criticaron duro al gobierno y lo compararon con el gobierno de Macri por no otorgar un mayor incremento.





"También quiero decirles, porque a veces hay dirigentes gremiales que están muy politizados y que responden a determinados sectores políticos, y me parece bien que así sea, que nosotros no tenemos nada que ver con las propuestas en materia de educación, de políticas sociales que lleva adelante el gobierno nacional", subrayó.





"Si hay cuestionamientos al gobierno nacional, me parece que hay que poder expresarlos donde corresponda, pero la política de este gobierno provincial es de garantía de derechos. En educación estamos haciendo una inversión histórica en infraestructura escolar y esto no lo puede ignorar nadie. Este año solamente vamos a estar invirtiendo más de dos mil millones de pesos", finalizó.