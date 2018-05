Lifschitz: "Mi problema no es la reelección, sino lograr la reforma de la Constitución"

Este martes 1 de mayo, el gobernador Miguel Lifschitz inaugura el período de sesiones ordinarias de la Legislatura santafesina. En una jornada marcada por la lluvia en la ciudad de Santa Fe, el primer mandatario provincial dio inicio a su mensaje anual.

En los primeros párrafos de su discurso, el gobernador dijo: "Todos los que estamos aquí somos parte de una provincia en marcha. El futuro nos presenta horizontes, más cercanos algunos, más alejados otros". Y aclaró: "El 2019 es un punto de llegada y de partida. Yo por lo menos lo pienso de las dos maneras, tanto en lo personal como en lo político".

A continuación, Lifschitz señaló: "Nos siguen golpeando las injusticias, los dolores de nuestro pueblo, las miserias, los abusos... Por eso seguro todos estamos aquí. "Nuestro gobierno lleva adelante políticas transformadoras".

El primer aplauso de los presentes llegó cuando el mandatario enfatizó: "El pueblo argentino está dispuesto a hacer más esfuerzos, pero que pongan más los que más pueden".





Tarifazos

En el marco de su discurso de apertura de sesiones legislativas, el gobernador de la provincia Miguel Lifschitz se refirió al impacto que el aumento de las tarifas tuvo en estos últimos meses para la economía individual de todos los argentinos.





"Yo comparto el diagnóstico que hace el Gobierno Nacional sobre el régimen de subsidios que existía, que beneficiaba tanto a los sectores marginados como a los que no; y por tanto creo que la decisión de ir actualizando las tarifas es correcta, pero había que hacerlo gradualmente", dijo.





Al tiempo que completó: "Lo dijimos en la reunión de gobernadores, donde sugeríamos que se lleve adelante un proceso gradual y territorial a diez años, entendiendo que no se puede tomar esta medida como si no tuviera nada que ver con la inflación, como si fuera un problema técnico".





En esa línea, el gobernador de Santa Fe remarcó: "No podemos tratar a todos los sectores de la misma manera, porque hay sectores que pueden absorber el impacto mejor que otro y en esa línea es que consideramos que podría haberse hecho un plan gradual perfectamente establecido, donde supiéramos cada año cómo iba a impactar, para que no actúe como un freno a la actividad económica, para que no actúe sobre la inflación como está sucediendo".





Asimismo puntualizó en que "la energía que se consume hay que pagarla, pero hay que transparentarla". Y afirmó que "es un tema en el que no tenemos que jugar politicamente".





Para cerrar, al hacer referencia a la misma temática, aseguró que se trabaja para constituir una comisión técnica que analizará la estructura de costos de la energía.





Narcotráfico

Otro de los tramos del discurso estuvo referido a la problemática del narcotráfico y su relación con los hechos delictivos violentos. Por un lado haciendo una apreciación de los mismos y por el otro marcando posibles soluciones a trabajar.

"Combatir el narcotráfico es una responsabilidad primaria, de acuerdo a lo que responde la legislación vigente, del Gobierno Nacional y la Justicia Federal, pero todos sabemos que más allá de las intenciones, el esfuerzo ha sido insuficiente", dijo y remarcó: "Cada vez que queremos avanzar en cuestiones de narcotráfico, sobre organizaciones cuya principal tarea es el negocio del narcotráfico, nos encontramos con una barrera que es la dificultad de la Justicia Federal de avanzar en los procesos de investigación para desmembrar y desarticular estos grupos y su expresión más visible que es la venta de drogas al menudeo en los barrios".

En esa línea, y mencionando la falta de estructura, de equipo y de infraestructura técnica como condicionantes de esta dificultad, aseguró que "esto pone a la provincia en una situación difícil, porque estamos convencidos de que la violencia está muy vinculada directamente al fenómeno del narcomenudeo".

Además, puntualizando en que "en los últimos tiempos, la mayoría que de los que matan o mueren son jóvenes o de más edad que están vinculados de una u otra manera al negocio de las drogas y la venta en el territorio", Lifschitz afirmó que enviará un proyecto a la Cámara de Diputados que haga alusión a la posible habilitación de la Justicia provincial sobre este tema.

"Ha llegado el momento de habilitar a la Justicia provincial, al Ministerio Público de la Acusación y a los jueces de la provincia de Santa Fe para poder investigar y perseguir a los traficantes de drogas en el escalón de lo que llamamos narcomenudeo, o sea quienes distribuyen a los consumidores finales. Esto hay que que hacerlo de forma coordinada con la Justicia Federal como ya lo venimos haciendo, para brindar la información necesaria para ámbitos de mayor escala", sentenció.

Y cerró: "El gran problema que tenemos en la provincia está vinculado a redes de narcomenudeo y la violencia que esta actividad genera en los barrios. Acá no buscamos perseguir al consumidor, de ninguna manera, ni tampoco al pequeño distribuidor que le vende a su núcleo de amigos. Queremos ir contra las redes que se dedican al narcomenudeo porque si miramos el mapa del delito, nos daremos cuenta de que allí donde funcionan los lugares de drogas en los barrios es donde se genera el círculo de violencia, heridos de armas de fuego y homicidios".





Reforma

Tal como se preveía, el gobernador finalizó el mensaje haciendo alusión al proyecto de reforma constitucional y aclaró: "Mi problema en lo personal no es para nada la reelección. Mi problema es lograr una reforma de la Constitución que nos permita decir que pudimos hacerla, que fuimos capaces y que nuestros nietos van a tener derechos y garantías que nosotros no tuvimos, que somos capaces de soñar e imaginar la Santa Fe del siglo XXI y que somos capaces de plasmarlo en una Constitución".