Este sábado por la mañana, bajo un cielo nublado, se celebró el 209º aniversario de la Revolución de Mayo de 1810. Entre la bandera provincial y la nacional en el centro de la Plaza 25 de mayo se llevaron adelante los festejos, con el gobernador Miguel Lifchitz, ministros y ministras de la Provincia, el presidente de la Cámara de Diputados Antonio Bonfatti de Santa Fe, el senador por el departamento La Capital, Miguel González y el intendente de la ciudad José Corral.

La Compañía Argentina de Danza bailó un pericón frente a los dos grandes mástiles que esperaban ser izados antes de pasar al Tedeum. La música que acompañó durante toda la ceremonia fue la de la Banda del Liceo Militar.

En una plaza colmada de niñas y niños abanderados, servidores públicos y funcionarios, cantaron el himno nacional Argentino. Al mismo tiempo, flamearon las banderas en lo alto cerca de las 11 del mediodía.

Luego, la mayoría de las autoridades ingresaron a la Catedral para asistir a la misa a cargo del Arzobispo Sergio Fenoy, quien se refirió a la situación nacional y señaló que "más que una grieta, hay un abismo".

"Nuestra sociedad está lacerada por grietas, divisiones a veces muy marcadas, fracturas, resentimientos, conflictos" Sergio Fenoy, arzobispo de Santa Fe

Al mismo tiempo argumentó: "Nuestra sociedad está lacerada por grietas, divisiones a veces muy marcadas, fracturas, resentimientos, conflictos. Basta con mencionar, como un doloroso ejemplo, lo que podemos llamar grieta social: la distancia entre los que tienen y los que no tienen, los sectores marginados y los que son privilegiados, la distancia entre el lujo y la miseria. A veces basta caminar por nuestra ciudad para tomar conciencia de esto. Nos vamos acostumbrando y ya no nos llama la atención".

Sergio Fenoy, arzobispo de Santa Fe

Asimismo, Fenoy apuntó a reforzar tres conceptos: "el encuentro, la solidaridad y la esperanza". Sobre el último definió que "la esperanza hace que la alegría no sea pura diversión".

Por su parte, durante el acto central y antes del desfile oficial, el gobernador Lifschitz dio un discurso de 11 minutos en el que repasó los hechos históricos del 25 de mayo de 1810 y destacó la necesidad de un fortalecimiento del federalismo: "Necesitamos repensar la historia Argentina sin apelar a la idea remanida de un grandioso destino al que supuestamente estamos condenados, ni tampoco a la de un eterno fracaso que a veces parece confirmar la realidad de nuestros días"; y agregó: "hay que rescribir la historia de un país, donde el progreso sea constante con el ritmo y las modalidades propias de nuestra realidad".

Es necesario un proyecto para refundar la Nación, para recuperar la ilusión y la utopía Miguel Lifschitz, gobernador de Santa Fe

Y finalizó: "es necesario un proyecto para refundar la Nación, para recuperar la ilusión y la utopía. La falta de objetivos claros y de metas compartidas genera desesperanza e incertidumbre. Debemos confiar en la capacidad y sabiduría que tienen los pueblos para transformar la realidad y cambiar su destino".

Miguel Lifschitz durante el Tedeum

El acto se cerró con el desfile tradicional de las distintas agrupaciones de fuerzas de seguridad, estudiantes de escuelas militares, trabajadores de la salud, bomberos y representantes de las colectividades que viven en la capital provincia. El último en desfilar fue Saúl Perman, promotor de La Causa, conocido por andar en bicicleta por el centro de la ciudad con banderas blancas y un megáfono con sus cánticos por "una nueva Argentina".

Al finalizar, el gobernador Lifschitz dialogó con UNO Santa Fe y evaluó sobre el acto: "Es el último 25 de mayo como gobernador pero me llevo un hermoso recuerdo de cada uno de los actos en los que he participado, en cada uno de los eventos y en todo lo que viene siendo esta gestión de cuatro años tan intensa. Pero con tantas cosas que va dejando la provincia".

En relación a las diferencias que ve entre 1810 y la realidad actual del país, agregó: "Creo que todavía está pendiente el legado o el mandato de la Constitución del 53, la que se sanciona aquí en la ciudad de Santa Fe, cuando dice en su primer artículo que vamos a tener un sistema de gobierno representativo, republicano y federal. La parte de federal nunca terminó de concretarse del todo porque esto requiere por un lado una justa distribución de los recursos entre Nación y Provincia pero también requiere espacios de articulación de cogobierno entre las provincias y la Nación, teniendo en cuenta que es un país donde las provincias fueron preexistentes a la Nación. El Virreinato estaba constituido por provincias y esas fueron las que se independizaron de la metrópolis española y las que crearon la Nación Argentina. Así que hay que pensar un gobierno de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo".

Sobre las palabras del Arzobispo, el mandatario opinó: "Una hermosa homilía del señor Fenoy y en buena medida coincidimos, en esa convocatoria o expectativa de que se pueda cerrar la grieta, que podamos terminar con esta confrontación que divide a los argentinos y que podamos encontrar un proyecto común recordando estos 200 años con avances y retrocesos".

"En las democracias modernas -continuó- no podemos ir siempre para atrás porque eso termina resquebrajando y generando no solamente divisiones políticas sino divisiones sociales muy profundas como las que tenemos hoy en la Argentina. Necesitamos una democracia con economías que crezcan, que generen la distribución de la riqueza e inclusión social. Ese me parece que es el desafío pendiente en al Argentina".

Al ser consultado por UNO Santa Fe si encontró desacuerdos con las palabras de Fenoy, Lifschiz dijo: "No. Creo que fue en el mismo sentido, en el de él por supuesto con mucha más profundidad conceptual y religioso pero creo que coincidimos en esa expectativa de pensar un país de unión nacional de valores donde se disminuyan las grietas políticas pero también las brechas sociales".

Por último, sobre los movimientos partidarios y de acuerdos políticos que hubo durante esta semana a nivel nacional, opinó sobre la posición del socialismo de cara a las elecciones generales de octubre: "Venimos impulsando la constitución, la conformación de un tercer espacio porque nunca fuimos adherentes al kirchnerismo, al proyecto de Unidad Ciudadana, ni tampoco a Cambiemos donde hemos sido muy críticos en estos últimos años".

"Estamos trabajando activamente para tratar de confluír con otras fuerzas en la construcción de un proyecto alternativo. No parece tarea sencilla porque la polarización es muy fuerte y porque el esfuerzo que están haciendo tanto el gobierno como el proyecto de Unidad Ciudadana están forzando la realidad política pero bueno, vale la pena hacer el intento. Por lo menos hasta última instancia vamos a tratar de lograr ese cometido".