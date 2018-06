Lo que se sabe hasta ahora del paro del jueves: quiénes trabajan y quiénes no

En el marco de la medida dispuesta por las dos CTA, el jueves en la ciudad de Santa Fe, los docentes públicos y los agentes del Estado nucleados en ATE, se concentrarán a las 10 en la sede local de la Central de Trabajadores de Argentina, en Junín 2420.

Según se indicó desde ATE, el paro es con concurrencia a los lugares de trabajo, aunque se espera que a partir de la hora señalada, los trabajadores asistan al acto central que se realizará en la esquina de San Martín y Tucumán.

En tanto, UNO Santa Fe se comunicó con el Sindicato de Docentes Particulares, desde donde señalaron que Sadop esperará la definición de la cúpula de la CGT, que esta tarde anunciará si hace o no medidas de fuerza.

Por su parte, como ya anunció y ratificó el gremio de Camioneros, a cargo de los Moyano, el jueves realizará una huelga en contra de las medidas del gobierno nacional. Esto implica que no habrá recolección de residuos, tampoco reparto de bebidas y gaseosas, ni recarga de cajeros automáticos (aunque por el momento La Bancaria no adhirió al paro y por lo tanto, los bancos abrirían normalmente).

La medida también afectará a la empresa OCA y la distribución de combustibles a estaciones de servicio. Sin embargo, de acuerdo a lo que manifestaron desde la Cámara de Expendedores de Combustibles a UNO Santa Fe, en principio y hasta el momento, esta situación no afectará la actividad el jueves. Explicaron que, al ser solamente un día de paro, difícilmente se produzca desabastecimiento en los surtidores y muchas estaciones, previendo la situación, han solicitado poder abastecerse el miércoles. No obstante, se espera también en este caso, la definición de esta tarde de CGT para saber si los trabajadores de las estaciones adhieren o no al paro.