Los barrios Chalet y Centenario ya están unidos por un cruce seguro

Gracias al trabajo conjunto, el sueño de los vecinos se hizo realidad: este lunes, el viaducto que une a los barrios Chalet y Centenario fue inaugurado por el intendente José Corral. La obra vial, que vincula a nivel las calles Roque Sáenz Peña e Independencia, forma parte de una inversión cercana a los $ 130 millones que se realiza a través del Plan Nacional de Hábitat y comprende, además, trabajos de pavimentación, iluminación, cloacas, cordón cuneta y mejora integral del espacio público.

Artistas locales y vecinos de la ciudad hicieron que en la previa de la inauguración oficial de la nueva conexión vial entre Chalet y Centenario se viviera una fiesta con una kermese que contó con actividades deportivas y recreativas para todos. La murga Los grandes peques y los payasos Tuti Núñez y Califleto le pusieron color a la tarde del lunes, jornada que cerró con Cumbia Sur como banda invitada.





Uniendo la ciudad

La habilitación del viaducto, para José Corral "significa un gran avance para los barrios del Suroeste de la Ciudad y un sueño concretado. Con los vecinos soñamos este proyecto hace ya algunos años. Era muy importante hacer un cruce seguro, porque hay lugares que los vecinos eligen para ir desde Chalet o San Lorenzo a FONAVI San Jerónimo como la escuela, o al Centro de Salud desde Centenario a Chalet, donde va a haber un jardín municipal", explicó el mandatario santafesino.

Igualmente, el Intendente hizo especial hincapié en que el viaducto se construyó fruto del consenso logrado entre el Gobierno de la Ciudad y los vecinos: "A toda esta obra, que ha cambiado los barrios, la fuimos soñando y concretando entre todos. Con los vecinos hemos discutido cuál era la mejor opción, si convenía hacer un cruce en altura o al mismo nivel, que es lo que terminaron eligiendo", destacó.

Además, José Corral recordó las distintas obras que se ejecutaron y se construyen hoy para seguir transformando el suroeste de la Ciudad: "Este fue un sector que sufrió mucho en las inundaciones de 2003 y 2007, y es por eso que se hizo el desagüe Entre Ríos y la Alcantarilla N° 1 y se está trabajando en FONAVI Centenario. Las obras van llegando a todos los barrios de la Ciudad", afirmó para luego finalizar que "todos tenemos derecho a la ciudad y estas son las obras que nos cambian la vida".





El barrio se transforma

Valentín fue uno de los vecinos que compartió su experiencia de vida ante los presentes en el acto inaugural: "Tengo 50 años como vecino de barrio Chalet y 78 como vecino en el sur. Tengo mi vida vivida acá y es una alegría tremenda de ver cómo está el barrio", contó. También, recordó que antes "llovía y yo me inundaba. Ahora con el cordón cuneta y con todas las obras que se hicieron, ya no me inundo más. ¿Saben lo que significa eso? Algo fabuloso. Señor Intendente, como ciudadano, le agradezco", expresó Valentín, visiblemente emocionado.

El acto de inauguración fue encabezado además por las secretarias General, María Martín, y de Desarrollo Social, Cecilia Battistutti, como así también por el secretario de Obras Públicas, Ricardo Alcaraz, y de Medio Ambiente, Mariano Cejas. Asistieron también los concejales Carlos Pereira, Carlos Suárez y Luciana Ceresola, y el diputado nacional Hugo Marcucci.





Para los vecinos

El presidente de la vecinal de Centenario, José Cettour, expresó que hacer esta obra fue "una excelente idea, porque todo lo que comunique barrios y gente, y esté bien hecha y organizada, es bueno. Los vecinos tienen que apropiarse de la obra, hacerla suya". Más adelante, agregó que el viaducto "une tres populosos barrios como Chalet, Centenario y San Lorenzo. Este pasaje es transitado por gente del comercio, trabajadores, alumnos y docentes que van a las escuelas, lo que hace que esta obra sea valedera".

Por su parte, Aldo Godoy, presidente de la vecinal Chalet, recordó que "el cruce que teníamos antes se cobró muchas vidas". Sobre la obra que se inauguró este lunes, relató que "esta fue una gestión que se venía haciendo desde hace mucho tiempo y el único que escuchó fue José Corral, quien nos prometió que iba a hacer un cruce seguro para los vecinos. Hoy lo estamos inaugurando, felices".

"El Intendente ha cumplido con nuestro barrio: ha hecho un barrio resiliente, modernizado, la gente tiene acceso a más servicios, como cordón cuneta, asfalto y gas para la gente que no tenía", aseguró el vicepresidente de la vecinal Chalet, Raúl Cachiarelli.





Pasaje del Bosque

La artista Inés Beaugé transformó el cruce vial Chalet-Centenario con la intervención "Pasaje del Bosque", realizada junto a vecinos y vecinas de ambos barrios, y al equipo de Intervenciones Artísticas Urbanas de la Secretaría de Cultura del Municipio, con la colaboración de Universo Pinturerías.

Formas orgánicas, líneas curvas que se ensanchan y afinan, colores que logran contrastes, construyen el mural bajo el puente en tonos de verde, azul y violeta. "La nota de color cálido la da el amarillo del sol que se encuentra en la mitad este del cruce", explica la artista, "donde amanece para quedarse y dar luz".





