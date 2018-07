Los kiosqueros locales armaron su propia lista de precios para los cigarrillos

Camara kiosqueros Santa Fe puchos julio 2018.jpg Propia. La lista de precios elaborada por los kiosqueros de la ciudad.



En ese sentido remarcó que si bien las tabacaleras lanzan "precios sugeridos" estos no son obligatorios. "Por más que pongan en la lista el lema de que se deben respetar los precios, lo cierto es que no hay ley que obligue ese cumplimiento", agregó la comerciante.





Con estas listas se empezó a trabajar en distintos puntos del país y Santa Fe no fue la excepción. "Nosotros también nos sumamos a tener una lista que no nos haga perder tanta plata en cada oportunidad que aumentan los cigarrillos. Porque a nosotros nadie nos avisa y quizás estamos vendiendo con precio viejo", sostiene Ruiz.





Los aumentos de los cigarrillos por lo general rondan el 5%, un margen que en ocasiones es difícil de recuperar para los comerciantes. "Siempre perdemos dinero para recuperar el stock de cigarrillos que tenemos, por eso mismo muchos kiosqueros solo venden dos o tres marcas, porque no pudieron recuperar lo demás", explicó.

Como era de esperar la reacción inicial de los clientes fue la de la queja. Sin embargo el hecho de que la lista local tuviera una implementación integral colaboró a que rigiera el mismo precio y el descontento disminuyera.

La Cámara está conformada por 80 comercios distribuidos en la zona céntrica y avenidas. Sin embargo cada vez son más los locales que optan por aplicar la lista aún sin ser integrantes de la agrupación.

"Nosotros, por ejemplo, compramos casi 50 mil pesos por semana de cigarrillos y el aumento fue del 50%, –explicó Andrea Ruiz, integrante y referente de la Cámara y continuó– En ese momento ya éramos una cámara y decidimos aplicar una lista de precios diferente". Esa es la nómina que publicaron en las redes sociales: