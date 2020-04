El secretario de Comercio Interior de la provincia, Juan Marcos Aviano, adelantó esta tarde que entre 2.500 y 3.000 empresas del sector de comercio y servicios, y alrededor de 170 y 180 mil trabajadores de Santa Fe, pueden estar alcanzados por el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que dispuso el gobierno nacional.

Este programa determina que una parte de los salarios de los trabajadores serán abonados por el gobierno nacional a través de la Anses, en medio de la pandemia del coronavirus.

"Es un anuncio muy importante que hizo el gobierno nacional. Lo estábamos esperando y tiene que ver con el resultado del planteo que ha llevado el gobernador (Omar) Perotti a la mesa de trabajo con el Jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) y los demás gobernadores", argumentó Aviano en diálogo con La Capital.

Esto que afirma Aviano esta ligado al anuncio que hizo hoy el gobierno nacional a través del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien afirmó que el Estado se hará cargo del "50%" del salario de los trabajadores a través de Anses, en el marco de las medidas destinadas a ayudar a empresas y trabajadores a causa de los efectos económicos de la pandemia de coronavirus.

La ayuda tiene como objetivo “dar certidumbre a las empresas que están padeciendo los efecto de esta pandemia”.

De esta manera, el gobierno nacional, a través de la Anses, pagará en mayo un porcentaje del salario del mes de abril de todos los trabajadores del sector privado que trabajen en empresas que se hayan visto afectadas por la pandemia, ya sea por la la reducción de sus ventas o porque directamente no hayan podido abrir.

En ese marco, abonarán la mitad del salario, con un piso que es un Salario Mínimo, Vital y Móvil ($ 16.875) y un techo que es el equivalente a dos Salarios Mínimo, Vital y Móvil ($ 33.750).

"Son alrededor de 2.500 a 3.000 de empresas del sector comercio y servicio, que fueron los más afectados y la mayor cantidad de rubros que estuvo impedido de poder funcionar durante la cuarentena", admitió el Secretario de Comercio interior provincial.

Este número de empresas determina que "alrededor de entre 170 y 180 mil trabajadores formales del sector comercio y servicio", van a recibir una parte de sus salarios de parte del gobierno nacional, a través de la Anses.

Sobre la metodología para tramitar este programa, comentó que se va a hacer a través de la AFIP y la plataforma que en breve estará disponible, al tiempo que comentó que este tema "estamos trabajando en la orientación y colaboración con todos los sectores productivos", y argumentó que están trabajando en las actividades que se van exceptuando para ir informando todo lo que tenga que hacerse ante el gobierno provincial".

Aviano también se refirió a la situación de los comercios que desde hoy están habilitados a la venta on line, y al respecto aclaró que "la venta on line nunca estuvo impedida", sino que lo que no se podía realizar era el "transporte y el tránsito para llevar la mercadería", y enseguida aclaró que él prefería hablar del comercio a distancia, que a partir de ahora no sólo lo van a poder hacer a través de una plataforma de internet, sino también a través de las redes sociales, por teléfono o whatsapp o cualquier alternativa que le pueda generar la venta de un artículo con el consumidor o cliente.

En ese sentido, Aviano apuntó que la entrega de esa mercadería se puede realizar a través de cadetería, delivery o empresas de encomiendas de correo, sino también por el propio vehículo que quiera utiliar el comerico minorista que lógicamente lo tiene que tener informado, como ya se viene realizando con las declaraciones juradas de los trabajadores, como también con el protocolo correspondiente de esa información que desde ayer está disponible en la página web de la provincia de Santa Fe.