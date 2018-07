Manifestación "provida" en apoyo a profesionales de la salud frente al hospital Iturraspe

Este viernes por la mañana se realizó una nueva concentración de santafesinos "a favor de las dos vidas" frente al hospital Iturraspe en apoyo a los profesionales de la salud.

Como ya lo habían hecho tras la media sanción de la Cámara de Diputados, organizaciones provida de la ciudad convocaron a una manifestación en Bulevar Pellegrini 3457. Fue frente al nosocomio provincial en el cual todos médicos del Servicio de Ginecología son Objetores de Conciencia.

"Es un mimo que uno recibe porque nosotros tenemos bien claras nuestras convicciones y actitud; pero a veces cuando se nos castiga y critica tanto el hecho de que la gente reconozca nuestro trabajo es muy importante", dijo a UNO Santa Fe el doctor Samuel Seiref, jefe del servicio, mientras acompañaba la concentración junto a otros médicos y personal hospitalario.

Identificados con pañuelos celestes y banderas argentinas se proclamaron en contra del proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Al respecto Seiref, quien ya se ha manifestado públicamente en contra del mismo, dijo que "esta ley es ambigua" y señaló que su "mayor rechazo (al proyecto) es que los legisladores no admitan la objeción de conciencia. En esto no se le permite al médico objetar conciencia. Esto hace mucho ruido porque si es una decisión del gobierno estar a favor del aborto, no me pidan a mí que mate. Yo no me eduqué para matar", sentenció.