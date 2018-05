Marcelo Tinelli viralizó en redes el video de un santotomesino solidario

El pasado domingo 13 de mayo se realizó en Santo Tomé un zumbathon solidario para colaborar con Azul, una joven de 16 años que padece leucemia .El evento convocó a un importante número de gente y la tarde se pasó entre paso y paso.





Al llegar el final del show, un artista de ese medio, Fernando Alegre, subió al escenario para compartir dos canciones con los presentes y dedicarle un tema a su amiga Azul.





Entre el repertorio sonó el tema "Aprender a volar", de Patricia Sosa. El video llegó a manos de Marcelo Tinelli –quien en las últimas horas lo compartió en redes sociales– y también a las de su autora, Patricia Sosa.





Para aquellos que no lo conocen Fernando integra el dueto "Los Alegre" con su hermana,el cual interpreta temas de los hermanos Pimpinela. Este año participaron del programa de Guido Kazka. Fernando también padece cáncer de hígado y hace años la viene peleando para ganarle la batalla.





Él y Azul se conocieron hace cuatro meses,entre sesiones de quimioterapia. Desde ese día la fecha forjaron una gran amistad. "Yo a Azul la conocí en el hospital un día de las quimios. Empezamos a hablar y nos hicimos un grupo, junto a una de mis mejores amigas que también tiene cáncer", recuerda Fernando. Es así que entre Azúl, él y su amiga forjaron un grupo en el cual comparten todo lo que les pasa.





El día del zumbathon Fernando dudó en participar. "Me invitaron a cantar y si bien no iba a hacerlo, porque mi hermana estaba enferma, decidí colaborar y hacer dos temas", relata Fernando sobre el momento en que le tocó subir al escenario para colaborar con su pequeña amiga.





Si bien se sentía débil, ya que se había sometido a una quimioterapia hacía pocos días, sus fuerzas superaron el malestar.





"Una de las chicas me pidió el tema de Patricia Sosa. Fue muy emocionante, no sé si la canté bien o mal,pero me salía del corazón y no podíamos manejar la emoción",cuenta Fernando.





"Solo quería transmitirle el mensaje de lo que dice la canción: que a pesar de que la vida te golpee, hay que seguir", finaliza el artista.





Hoy Fernando está emocionado y sorprendido por la repercusión que tuvo el momento que nació para colaborar con su amiga.