Más de 100 estudiantes de la UNL cursarán en universidades del mundo

Mediante el Programa Internacional de Movilidad de Estudiantes (PROINMES), 113 alumnos de carreras de grado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) realizarán una movilidad académica semestral en casas de estudio de Alemania, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, Francia, Italia, México, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay.





Los jóvenes contarán con una formación internacional en más de 60 universidades e instituciones de Educación Superior extranjeras a través de modalidades de intercambio con o sin apoyo económico. Durante el primer semestre viajaron 134 estudiantes, por lo que el total de 2018 será de 247 alumnos de la UNL en universidades del mundo.





El PROINMES fue creado por la UNL en 1999 y desde entonces ha movilizado a un creciente número de alumnos, promoviendo la ampliación y diversidad de los destinos académicos. Los intercambios se extienden, como mínimo, por un semestre, con la particularidad de que los estudios realizados en el exterior son reconocidos por la UNL.





"Hoy el proceso de enseñanza aprendizaje excede la mera transferencia de contenidos, dando paso a una formación del estudiante que requiere adquirir habilidades para desarrollarse en un mundo internacionalizado. Por ello, es misión de la Universidad formar ciudadanos globales", expresó el secretario de Desarrollo Institucional e Internacionalización, Pedro Sánchez Izquierdo.

Enriquecer la formación





El director de Internacionalización, Miguel Rodríguez, señaló que "la movilidad en la UNL no es un objetivo ni una política en sí misma, sino que es un instrumento para mejorar la calidad de la formación de nuestros graduados, en esto radica su importancia. Cuando un estudiante se moviliza está ampliando su formación académica y cultural, obteniendo miradas distintas a nuestro contexto nacional y enriqueciendo su bagaje de experiencias de vida".





Al momento de la preparación, el equipo de Internacionalización asesora a los futuros intercambistas acerca de la documentación a presentar y los trámites de visado y seguro. "En los últimos años hemos crecido mucho en esta área y, ante la amplitud de destinos, hemos aportado cada vez más asistencia al estudiante, facilitándole los procesos y capacitándolo con una visión integral para encarar este desafío", reflexionó Rodríguez.





En las convocatorias del PROINMES, se reúnen las ofertas de plazas establecidas tanto en el marco de convenios bilaterales y acuerdos específicos de doble titulación, como de diferentes programas: Programa de Intercambio Académico Latinoamericano (PILA), Programa de Intercambio y Movilidad Académica (PIMA), Programa Académico de Movilidad Educativa (PAME), Programa Escala de Estudiantes de Grado de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), Programa ARgentina Francia Ingenieros TECnología (ARFITEC) y Programa Argentina-Francia Agricultura (ARFAGRI). Además, se ofrecen las becas Iberoamérica y de la Universidad Autónoma de Madrid, entre otras.





A su vez, la Secretaría coordina anualmente otras convocatorias internacionales vinculadas a instituciones como la Comisión Fulbright y a la participación en redes, como la International Network of Universities (INU).

Tender puentes





Vanesa La Barba, estudiante de la Licenciatura en Administración de Salud (ESS-Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas), cursará desde septiembre en la Universidad de Córdoba, España. Allí se convertirá en una embajadora de la UNL, de Santa Fe y Argentina.





"Como el intercambio era algo que deseaba hacer desde hacía tiempo, me tomé el trabajo de estudiar bien los destinos a los que me postulé. Siempre soñé con ir a España y dentro de mis prioridades estaba la Universidad de Córdoba. A la vez, me contacté con otros chicos que fueron ahí y me hablaron muy bien de ella. En particular, mi carrera todavía existe en muy pocas partes del mundo; por eso, cursaré materias de otras carreras que luego podré complementar con la mía", explicó.





Asimismo, Vanesa contó: "Soy tutora de una mexicana que está realizando materias de la Licenciatura en Nutrición en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Un tutor me dijo hace un tiempo una frase que me marcó: 'el intercambio se trata de tender puentes. No sólo entre estudiantes de distintos países, sino entre distintos sistemas educativos'. Pienso que es una oportunidad única que nos brinda la UNL".

Presentación REC-MAT





El pasado miércoles 4 de julio por la mañana se realizó en Rectorado una reunión de presentación del Proyecto Rec-Mat del Programa Erasmus+, financiado por la Unión Europea y coordinado por la Universidad de Porto (Portugal), en el cual la UNL participa como socio pleno. Uno de los objetivos principales de Rec-Mat es contribuir a facilitar y promover el intercambio de estudiantes entre Europa y América Latina, reduciendo las barreras relacionadas con el reconocimiento académico.





Algunos de los jóvenes UNL seccionados participaron del encuentro, en el cual se generó un espacio de diálogo acerca del viaje por venir y compartieron experiencias y recomendaciones con ex intercambistas UNL.