Más de 2.600 santafesinos se excusaron por no haber votado en las Paso

En un operativo que se extendió desde el 22 de agosto hasta el 13 de octubre, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe gestionó 2.656 justificaciones de no voto a ciudadanos de la provincia de Santa Fe que no pudieron acudir a las urnas en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) nacionales del 13 de agosto pasado. La mayor parte de los trámites se realizó en las ciudades de Rosario , Santa Fe, y localidades del sur provincial.





La gestión estaba destinada a aquellas personas que no asistieron a sufragar por algunas de las situaciones contempladas en la legislación vigente: encontrarse a una distancia mayor a 500 kilómetros del lugar de votación o fuera de la Argentina , por enfermedad, fuerza mayor o estar cumpliendo funciones electorales.





Cabe destacar que en esta oportunidad la Cámara Electoral Nacional había puesto a disposición un sitio web para realizar este trámite (infractores.padron.gov.ar). No obstante ello, y ante el requerimiento de ese organismo nacional, la Defensoría del Pueblo de la provincia dispuso de personal para gestionar el trámite a aquellas personas que no tuvieran acceso a internet o por alguna razón se vieran imposibilitadas de hacer el trámite on line.





Una vez finalizado el período para justificar el no voto, aquellos ciudadanos que no asistieron a sufragar y no hayan realizado el trámite deben consultar en la web mencionada anteriormente.





Elecciones Generales Nacionales





En tanto, que el próximo martes 24 de octubre comenzará el operativo de justificación del no voto para las elecciones nacionales generales del próximo domingo. En esa fecha quedará habilitado el sitio infractores.padron.gov.ar para realizar el trámite vía on line, completando en el portal el número de documento, sexo y distrito y adjuntando la constancia que certifique la razón por la que no se sufragó.





Para aquellos que no tengan la posibilidad de realizar el trámite por internet, la Defensoría del Pueblo dispondrá nuevamente personal afectado a realizar la gestión en sus sedes de Rosario (pasaje Álvarez 1516) y Santa Fe (Eva Perón 2726) y en las delegaciones que la institución tiene en el interior provincial y pueden consultarse en www.defensoriasantafe.gob.ar/oficinas. En ese caso, los interesados deberán presentarse en el organismo con el documento y la constancia que acredite la incapacidad de sufragar.