Miércoles, anticipo de verano en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

3 de diciembre 2025 · 07:58hs
Miércoles, anticipo de verano en la ciudad de Santa Fe

José Busiemi

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo cubierto y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 23.6º y se espera que la máxima alcance los 32º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables, con una jornada mayormente soleada y con vientos leves del sector sur/sureste, rotando a leves del sector este/noreste.

En tanto para el jueves se espera un cielo mayormente soleado a soleado con condiciones estables y temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 21º y poco cambio en las máximas, 33º. Vientos leves del sector noreste.

Por último, viernes algo nublado a soleado. Condiciones estables y temperaturas con poco cambio: mínima 21º y máxima 33º. Vientos leves del sector noreste.

