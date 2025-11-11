Uno Santa Fe | Santa Fe | Trigatti

Miércoles clave en el caso Trigatti: la Justicia define si el docente condenado por abuso sexual de cinco alumnas va a prisión

En la Sala II de los Tribunales de Santa Fe se definirá este miércoles si Juan Trigatti, docente condenado por abuso sexual agravado contra cinco alumnas, quedará detenido. Mientras tanto, su defensa insiste en que no existen riesgos procesales.

11 de noviembre 2025 · 20:33hs
Caso Trigatti. Este miércoles a las 9 definen si el docente condenado por abuso sexual a cinco alumnas queda o no tras las rejas.

Caso Trigatti. Este miércoles a las 9 definen si el docente condenado por abuso sexual a cinco alumnas queda o no tras las rejas.

Este miércoles, a las 9 de la mañana, en la Sala II de los Tribunales de Santa Fe, se realizará una audiencia decisiva para determinar si Juan Trigatti (docente recientemente condenado por abuso sexual agravado contra cinco alumnas) permanecerá en libertad o ingresará en prisión, mientras su defensa prepara la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

El abogado defensor, Marcos Barceló, declaró al programa Dame Radio (UNO 106.3) que «no hay ningún elemento que justifique una prisión preventiva», pues su cliente «ha cumplido estrictamente con las reglas impuestas por la Justicia».

LEER MÁS: Caso Trigatti: este miércoles a las 9 definen si el docente condenado por abuso sexual a cinco alumnas queda o no tras las rejas

Una audiencia que se repite por cuarta vez

Barceló explicó que esta será la cuarta instancia en que se debate la prisión preventiva de Trigatti desde el inicio de la causa. «Ya hubo tres tribunales que se expidieron sobre el cumplimiento de Juan respecto de las reglas de conducta, y mañana él mismo va a estar sentado en la audiencia. ¿Dónde está el riesgo de fuga?», planteó el defensor, al rechazar los pedidos de detención de la Fiscalía y la querella.

Recordó que Trigatti permaneció detenido durante ocho meses en la etapa inicial del proceso y que después dos jueces ordenaron su libertad con medidas de control, decisión que fue posteriormente confirmada por la Cámara.

Fiscalía endurece la postura

Por su parte, el fiscal Matías Broggi sostuvo que con la confirmación de la condena, los tribunales superiores “ratifican que el tribunal de primera instancia se equivocó”, al tiempo que señaló que ya solicitó una audiencia para pedir la prisión preventiva del acusado hasta que la sentencia quede firme.

“La idea es pedir la prisión preventiva… dependerá de la Oficina de Gestión Judicial fijar la audiencia, que esperamos se realice en los próximos días”, indicó.

Además, recordó que la causa ya cuenta con el “doble conforme”, es decir, dos instancias ordinarias que avalan la condena. “A nivel constitucional y convencional, todo imputado tiene derecho a dos instancias donde se evalúe la prueba. Eso ya se cumplió”, dijo, y añadió que su equipo quedó conforme “porque los seis jueces de cámara resolvieron en base a lo que había de prueba”.

La defensa, por su lado, insistió en que no existen riesgos procesales que justifiquen la privación preventiva de la libertad en este momento. “La regla general en el derecho penal es que una persona solo puede ser privada de su libertad una vez que la condena está firme”, señaló Barceló.

La decisión que se adopte este miércoles definirá si Trigatti entra en prisión de forma inmediata o si continúa en libertad mientras se agotan los recursos legales.

Trigatti Justicia condenado prisión audiencia
Noticias relacionadas
La provincia acreditó los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía correspondientes a noviembreImagen. Ilustrativa

La provincia acreditó los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía correspondientes a noviembre

el fiscal broggi sobre el caso trigatti: con la confirmacion de la condena, se ratifica que el tribunal de primera instancia se equivoco

El fiscal Broggi sobre el caso Trigatti: "Con la confirmación de la condena, se ratifica que el tribunal de primera instancia se equivocó"

Para los fiscales, el tribunal reafirmó la responsabilidad penal de Trigatti: Es lo que desde un principio sostuvimos

Para los fiscales, el tribunal reafirmó la responsabilidad penal de Trigatti: "Es lo que desde un principio sostuvimos"

La defensa de Trigatti ya prepara el recurso de inconstitucionalidad: Será la Corte la que deba resolver

La defensa de Trigatti ya prepara el recurso de inconstitucionalidad: "Será la Corte la que deba resolver"

Lo último

La dirigencia de Colón logró rescindir el contrato con Cristian García

La dirigencia de Colón logró rescindir el contrato con Cristian García

Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región

Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región

María Luisa se moviliza por el crimen de Damián Strada: el pueblo marcha ante la posibilidad de libertad de los asesinos

María Luisa se moviliza por el crimen de Damián Strada: el pueblo marcha ante la posibilidad de libertad de los asesinos

Último Momento
La dirigencia de Colón logró rescindir el contrato con Cristian García

La dirigencia de Colón logró rescindir el contrato con Cristian García

Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región

Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región

María Luisa se moviliza por el crimen de Damián Strada: el pueblo marcha ante la posibilidad de libertad de los asesinos

María Luisa se moviliza por el crimen de Damián Strada: el pueblo marcha ante la posibilidad de libertad de los asesinos

Miércoles clave en el caso Trigatti: la Justicia define si el docente condenado por abuso sexual de cinco alumnas va a prisión

Miércoles clave en el caso Trigatti: la Justicia define si el docente condenado por abuso sexual de cinco alumnas va a prisión

Marcha en Santa Fe en apoyo a Trigatti: Juan no está esquivando la cárcel, está defendiendo su inocencia

Marcha en Santa Fe en apoyo a Trigatti: "Juan no está esquivando la cárcel, está defendiendo su inocencia"

Ovación
Madelón, tras la clasificación de la reserva: Los pibes juegan bien y vamos a verlos más

Madelón, tras la clasificación de la reserva: "Los pibes juegan bien y vamos a verlos más"

La reserva de Unión superó por penales a Atlético Tucumán y avanzó en los playoffs

La reserva de Unión superó por penales a Atlético Tucumán y avanzó en los playoffs

Vazzoler, contundente en Unión: Hay que mostrar una mejor versión para superar a Argentinos

Vazzoler, contundente en Unión: "Hay que mostrar una mejor versión para superar a Argentinos"

El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

Unión ya tiene día y hora para cerrar la fase regular del Clausura ante Belgrano

Unión ya tiene día y hora para cerrar la fase regular del Clausura ante Belgrano

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"