Alrededor de las 7, los vecinos de calle Huergo al 1900 tuvieron un despertar diferente, un fuerte estruendo los sorprendió, producto del derrumbe de una vivienda, justo frente al grupo de albañiles que se disponía a comenzar con los trabajos de remodelación.

La casa estaba deshabitada y tenía problemas de humedad. La habían comprado hacía un poco tiempo, y sus dueños se disponían a demolerla, algo que iba a comenzar este mismo jueves, cuando por sorpresa se desplomó. Por suerte, no provocó ningún daño a los vecinos, solo estructurales.

Las primeras imágenes del derrumbe de la vivienda.

Las primeras imágenes del derrumbe de la vivienda.

Las primeras imágenes del derrumbe de la vivienda.

"Volvimos a nacer"

Santiago, uno de los albañiles que este jueves debía de comenzar con los trabajos de remodelación dijo: “tuvimos mucha suerte, justo pasó adelante nuestro. Ayer habíamos venido a ver la casa para saber cuáles eran los trabajos que debíamos hacer hoy pero por milagro no llegamos a entrar”.

“Nosotros lo primero que teníamos pensado hacer era apuntalar porque se veían que podía haber algún inconveniente, pero no teníamos la dimensión de que se iba a terminar de caer. Por lo visto no tenía cimientos, era una casa que no estaba bien construida y que se deterioró con el correr del tiempo”, manifestó.

El derrumbe ocurrió en la mañana de este jueves

El derrumbe ocurrió en la mañana de este jueves

Los vecinos afirmaron que alrededor de las 3 de la mañana comenzaron a sentir crujidos. Los trabajadores, que habían estado en el lugar previamente, no imaginaron nunca lo que iba a pasar. “Cuando vinimos ayer y comenzamos a desenmascararla un poco, descubrimos grietas y vimos algunas cosas que nos hacía pensar que la casa no iba a ser habitable tal y como estaba, pero nunca llegamos a pensar que se desplomaría totalmente”.

"Vamos a tomar unos mates, a reírnos un rato de esto que pudo haber sido una desgracia, pero con suerte y empezar a trabajar", cerró Santiago.