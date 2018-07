Nación no actualiza las partidas para los comedores escolares de Santa Fe desde 2016

El jueves pasado se aprobó en la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto para que se inicien gestiones ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para que actualice los aportes con destino a la copa de leche en los establecimientos escolares secundarios de Santa Fe , los cuales no se han modificado en los últimos dos años.





Desde el Ministerio de Educación de la provincia aseguraron a UNO Santa Fe que la semana pasada Nación regularizó el envío de las partidas para comprar los alimentos para los chicos que no llegaban desde abril y que las mismas ya fueron remitidas a las escuelas que prestan ese servicio y el de comedores escolares. Sin embargo, a Santa Fe siguen llegando los mismos montos que llegaban en 2016, a pesar de que la inflación de los últimos dos años y medio ya acumula más de un 70%.





"Con Nación teníamos una demora en la firma del convenio. La provincia cumplió con su parte, mandó la propuesta y Nación se demoró en mandar el acuerdo firmado. Había un convenio que iba de abril del año pasado a marzo de este año y cuando se terminó eso también, se terminaron las partidas nacionales. Pero hace 15 días nos mandaron el nuevo convenio firmado por lo que nosotros tuvimos un retraso de cuatro meses en el envío de las partidas que ahora se regularizó y nosotros ya lo mandamos a las escuelas", resumió la directora provincial de Planificación Financiera y Presupuestaria, Emilse Yafar.





La funcionaria aseguró a UNO Santa Fe que desde enero, cuando enviaron la propuesta al gobierno nacional, estaban esperando una respuesta para que el convenio se firme antes de que venza el anterior y no tener un bache en la llegada de las partidas. "Lo tuvimos que reclamar varias veces y finalmente pudimos regularizar la semana pasada. El convenio es por un monto anual y ya recibimos el 80 por ciento del total de 105 millones de pesos", explicó.





Ante la pregunta de si en los cuatro meses que no se contó con las partidas nacionales la provincia cubrió esos fondos con sus recursos, Yafar aclaró: "No, la provincia no lo cubrió. Se remitieron las partidas provinciales, que no tienen demoras y que se actualizan dos veces al año. Pero no se mandó lo que corresponde a Nación. Las escuelas van invirtiendo lo que tienen y ahora que le llegan las partidas nacionales, con todos los meses atrasados juntos, harán las compras de los alimentos que necesitan y harán acopio para ir afrontando los meses que siguen".





Yafar sostuvo que la provincia hace un aporte de cerca del 90% de la ración y Nación hace un refuerzo que está cerca del 10% del precio de la ración, tanto de copa de leche como de la de comedor escolar. Esa relación es cada vez más dispar por una simple razón: las partidas nacionales fueron actualizadas por última vez en 2016. A partir de ese año al Ministerio de Educación siempre llega la misma cifra anual.





"Esos 105 millones de pesos totales lo dividimos por ración y nos da 68 centavos de pesos por copa de leche y 1,62 pesos por ración de comedor", argumentó Yafar y agregó otro dato: "Nosotros venimos siguiendo la demanda y en los últimos dos años tuvimos un crecimiento de unas 10.000 raciones de copa de leche. Eso lo venimos siguiendo mes a mes y hay un crecimiento que se ve en escuelas que no tenían el servicio y que ahora lo están pidiendo".





Al ser consultada sobre si el monto que llega de Nación no se puede rever hasta el año que viene, cuando venza el convenio actual, Yafar respondió: "Por ahora creemos que no. Cuando hicimos la propuesta para la firma del convenio a principios de este año pedimos un 25% de aumento y nos dijeron que no y se firmó por el mismo valor. El convenio llega hasta marzo de 2019".





Según la directora provincial de Planificación Financiera y Presupuestaria, la provincia parte este año de una inversión que solo en insumos, es decir la compra de alimentos, es de más de 700 millones de pesos. "Aclaro que esa inversión es solo para la compra de comida porque todo lo que tiene que ver con el personal para la elaboración de las raciones en las escuelas son recursos humanos que pone la provincia, no son tercerizados. Además en algunos lugares tenemos un costo de transporte para que les llegue la comida a los chicos desde donde la elaboran", dijo.





Por último detalló que la inversión provincial total para los comedores escolares este año "es de 3.500 millones de pesos, con 8.000 asistentes escolares en 2.500 establecimientos que brindan servicio de copa de leche y comedor escolar".