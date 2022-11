Navidad: arrancó la colecta para gente en situación de calle

navidad donación.jpg

Aquellos que estén interesados en colaborar pueden comunicarse con la organización por medio de Facebook (Actitud Solidaria), Instagram (Somos Actitud Solidaria) o por WhatsApp 3425218263.

•LEER MÁS: Realizarán una colecta de sangre en El Molino Fábrica Cultural

navidad donación.png

"La cena navideña la vamos a entregar el día 23 de diciembre. Tenemos más de 100 personas que viven en la calle, no incluimos trapitos porque no es un problema. Queremos pedirle a la gente que lo antes posible done porque todo esto lleva un proceso de armado de bolsones y a su vez podemos ir viendo qué es lo que nos está faltando", indicó Mónaco y señaló que hasta el 20 de diciembre estarán recibiendo donaciones.

Desde la fundación sostienen que viene complicada esta colecta: "Este año las donaciones están llegando muy a cuentagotas, no es como años anteriores que hacíamos una nota en algún medio de comunicación y enseguida teníamos respuesta. Desde la época de la pandemia estamos muy complicados, la gente por ahí no se da cuenta de nuestra actividad".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Actitud Solidaria (@somosactitudsolidaria)

Luis contó que en Actitud Solidaria no paran de trabajar ya que la "gente en situación de calle tiene que comer todo el año". Aclaró esto porque resaltó que las personas se preocupan más por donar en invierno pero "el resto del año, cuando empieza a hacer calor todo el mundo se olvida de la gente en situación de calle". Es por eso que realizan un trabajo de hormiga, en la época de más frío acumulan mercadería para poder dar comida de forma diaria durante la primavera y el invierno.

"La gente tiene que seguir donando porque realmente se necesita", cerró.

•LEER MÁS: No podía pagar el viaje de egresados a Bariloche y sus compañeros le dieron una sorpresa

Escuchá la entrevista completa acá: