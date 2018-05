Negociación con el Casino por el Drei: concejales piden el cierre matutino y retirar el cajero automático

De acuerdo a lo que pudo averiguar UNO Santa Fe, en la mañana de este lunes se produjo una nueva reunión entre directivos de Casino Santa Fe y concejales de nuestra ciudad por el conflicto suscitado en diciembre, luego de la aprobación de una suba del Drei para dicha empresa. Paralelamente, los empleados, que ven con preocupación su continuidad laboral luego de las amenazas de despidos de la casa de juegos si no se modifica la suba de la tasa, participaron desde las gradas de las últimas cuatro sesiones, presionando a su vez a los ediles para que se avance en una solución.





Después de varias reuniones con un tono amenazante por parte de los empresarios que se dieron estos meses, el acuerdo parece estar más cerca.

Actualmente, se está consensuando un despacho a tratar próximamente en el recinto que estipula la modificación de los horarios de apertura y cierre del Casino. En este sentido, hay un planteo de algunos concejales para que la casa de juegos permanezca cerrada en horario matutino. Según se explicó, es algo que no fue regulado cuando se instaló la empresa en la ciudad y en virtud de la coyuntura sería importante legislar.

De la misma forma, se planteó el traslado del cajero automático para que esté al menos a doscientos metros del sector de juegos. Son dos cuestiones relativas a la sustentabilidad del juego en la ciudad, y a la lucha contra la ludopatía en la cual se quiere involucrar también a la empresa.

A su vez, se propuso que Casino firme un acta compromiso ratificando y listando las inversiones previstas en los próximos meses en Santa Fe.

En este contexto, se negocia la baja del Drei que en diciembre el Concejo aprobó incrementar para Casino Santa Fe, llevándola de 6% a 9%. Sin embargo, la condición sine qua non es que la empresa ceda respecto de cerrar por la mañana (aún no está determinado el horario) y que no se despida a ningún trabajador.

De acuerdo a lo que adelantaron a este medio desde el órgano legislativo, este proyecto está próximo a tratarse en la sesión de esta semana o de la próxima. Si se llega con el acuerdo al recinto sería esta semana, sino se seguirá negociando en vistas a la sesión de la semana próxima.





Paralelamente, al filo del vencimiento de los plazos de la conciliación obligatoria, prorrogada hasta el 15 de mayo, mañana a las 11 se realizará una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo.