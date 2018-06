Negocian otra suba en el precio de las naftas

“Todavía no hay nada certero. Lo único concreto es que las petroleras firmaron el 5 de mayo con el ministro anterior, Aranguren, un acuerdo de nuevo aumento por 60 días que vence el 5 de julio. El nuevo ministro lleva más de 10 días en funciones y no dijo si va a respetar eso o va a cambiar", indicó a UNO Santa Fe Alberto Booz, titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles de la ciudad.

Se había determinado que la suba de julio para los combustibles en general iba a ser del 3%, pero ahora, bajo el argumento del nuevo salto de la divisa estadounidense, las empresas buscarían remarcar los precios muy por encima de ese porcentaje. De todos modos, todavía no hay certezas de cuánto será lo que finalmente acuerden y desde cuándo se aplicaría.

Asimismo confirmó que al menos para este domingo, 1º de julio, no se les informó una nueva lista de precios. No obstante la suba podría darse en la semana. "Todo es trascendido y a nosotros oficialmente las petroleras no nos comunicaron nada respecto a un nuevo aumento a partir de mañana. Siempre nos informan de 6 a 8 horas antes y ya debería estar llegando el comunicado con nuevos valores, pero hasta el momento no lo hicieron. Igualmente no hay nada que diga que no puedan hacerlo, pero por ahora no fuimos notificados", concluyó.