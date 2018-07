Neri: "Que la Municipalidad se quede tranquila que facturamos lo que corresponde"

Por su parte, la secretaria de Energía de Santa Fe , Verónica Geese, salió a cuestionar los números del municipio y dijo que el ahorro para los santafesinos por no pagar la CAP "no es un 10 por ciento". "En algunos casos lo es, pero hay 20.000 usuarios de Santa Fe que no estaban pagando la CAP, así que esa gente no tuvo el beneficio. Que la gente no espere ver una disminución del 10 por ciento en la factura porque eso no va a suceder. Por ejemplo, un comercio que tiene una factura de 30.000 pesos, no es para nada el 10 por ciento, es menos del 5. Para que la gente no se desilusione, solo no va a pagar más el renglón que se llama CAP", explicó.





Con respecto a la reunión técnica, estimó: "Es una reunión en la que se tienen que definir las disposiciones técnicas que tiene que tener la Municipalidad, y las que debe modificar en toda la ciudad, como para que la EPE pueda medir el consumo. A partir de que se pueda medir el consumo ya no podrá haber ningún dimes y diretes y vamos a saber todos exactamente cuánto está consumiendo (el alumbrado público) en la ciudad de Santa Fe, que para nosotros es o lo que la EPE está facturando ahora, o incluso puede ser más".





En relación a​ las obras necesarias que se necesitan para medir la energía, Geese describió: "Modificaciones a los tableros, ​cierta disposición para que no sean tantos y que en un lugar donde hay cuatro salidas, que haya una sola. Espero que de la reunión todos hayan quedado conformes. No hay ninguna cosa que ocultar respecto al tema de alumbrado público, por eso lo que quiere la EPE es medir".





Por último, criticó al gobierno municipal por la falta de pago de la factura de la luz del alumbrado público: "Vos no podés discutir algo que ya consumiste. Es una irresponsabilidad no pagar algo de lo cual no avisaste que tenías algún problema o que querías discutir. Antes de hacer este tipo de movimientos que significan mucha plata para la ciudad, te tenés que sentar a charlar y decir: «mirá, mi idea es tal, decime cuánto me va a costar», y no hubiera nada de esta novela que a la gente ya la debe tener cansada".